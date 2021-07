JAWY | MÉNDEZ 🦂 arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

JAWY | MÉNDEZ 🦂 (@jawymendez_oficial) publicó en las últimas horas varias publicaciones en su popular cuenta de Instagramque no te puedes perder. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 221.965 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Alguna vez has imaginado una y otra vez a quién sabes que le gustas TodavíA pero NO te lo dice? Cada que LA o LO piensas, es por que EL o ELLA está pensándote también 💭 🤫 Te lo dice el Casanova JM ⚡️🌪🚀





Feliz Semana para todos por aquí! Deseo que te pase algo muy muy bueno en estos días! Confía en que pasará y confirma como sucede ⚡️🚀🦂🌪





ALTO VOLTAJE PA⚡️🚀 1M1M





Que te perdone Dios, Por qué esta noche yo no te la perdono! Tú Novio no sabe que yo soy el que te como To’ el “se U ele O” El no es como yo! Muchas nuevas letras en camino… 🦂🌪🚀





❤️‍🔥YA NO 𝑇𝐸́ PUEDO MENTIR, Tú ME TIENES LOCO A MORIR ❤️‍🔥 Y tú que harías si supieras que puedes hacer algo todavía?… jul16

Luis Alejandro Méndez González, mejor conocido como "Jawy", nació el 7 de octubre de 1988 en la Ciudad de México. El también licenciado en Administración de Empresas se dio a conocer en el show de telerealidad Acapulco Shore, parte de la franquicia MTV. Jawy formó parte del programa desde la emisión de la primera temporada en 2014.

En 2016, Jawy comenzó su trayectoria musical y estrenó el sencillo promocional «Ponte pa mi». A este estreno le siguieron el lanzamiewnto de otras canciones, como «Llévame a volar», «Fantasmas», entre otras. Posteriormente, en 2019, Jawy lanzó otrios temas sumamente exitosos, como «No le digas» y «Lo que soy».