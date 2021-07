Fuera de libreto, Perú volvió a chocar

Ricardo Gareca se animó a desviarse de la 'esencia' del fútbol peruano y salió ante Brasil con línea de cinco, una prueba que le salió mal pero que puede ser la tabla de salvación de un equipo inca enfocado en remontar en el premundial a Catar-2022.

Un gol de Lucas Paquetá a los 35 minutos y la impenetrable defensa del Brasil de Tite fueron demasiado para el equipo peruano. Brasil es una vez más finalista de la Copa y el equipo inca luchará por el tercer puesto ante el perdedor de Argentina y Colombia.

Pero la caída tiene puntos dignos de rescatar.

Perú rompió su tradicional juego de equilibrio y toque para reforzar la defensa con cinco hombres.

Más allá de los fallos "le doy mucha importancia a la actitud, a la movilidad. Tratamos de cerrarle los caminos a Brasil y nosotros poder hilvanar jugadas que nos permitan también el ataque, pero no lo pudimos hacer", admitió Gareca tras el partido.

"Es válido que Gareca no solamente pruebe nombres, sino que ensaye esquemas, debido a que por la pandemia las selecciones de Sudamérica no están teniendo amistosos de peso", comentó a la AFP Pedro Canelo, periodista de El Comercio de Perú.

Para Canelo "era el momento de probar, no le salió bien. Perú no se caracteriza por defensa muy cerradas (...) la esencia de su fútbol tiene que ver con el toque las sociedades en el campo y con ese esquema se mutiló, el equipo no podía tocar".

- Buenas sensaciones -

En el segundo tiempo, la blanquirroja volvió a su juego habitual, suelto arriba, pero sintió la ausencia de André Carrillo, figura del equipo en esta Copa que se perdió la semifinal por la roja que sufrió ante Paraguay en cuartos.

Yoshimar Yotún mostró también es que es de los irreemplazables en el equipo, Tapia mostró grandes actuaciones y Lapadula se mostró como la nueva esperanza de gol en Perú.

Todas buenas noticias de cara a la continuidad del premundial. En contraste, la defensa peruana dejó serias dudas, pese a la confirmación de figuras como Callens.

"La clave es la superación constante del equipo en todo momento. Ante dificultades que se nos presentan, la reacción que tiene el qrupo creo que es la clave", aseveró Gareca, el 'semi dios' que devolvió a Perú a un Mundial en Rusia-2018 tras 36 años de ausencia.

El 'Tigre' defendió a lo largo de la Copa la importancia del torneo para foguear jugadores, probar sistemas y convivir en armonía para reafirmar la identidad del equipo.

El técnico apostó a dar "roce internacional" a hombres que comienzan a forjar su historia en la selección como el atacante Luis Ibérico (Melgar), el mediocampista Marcos López (San José de la MLS) o el defensa Jhilmar Lora (Sporting Cristal) y se irá de Brasil-2021 sintiendo que cumplió su objetivo primordial.

- El reto de escalar posiciones -

Colista de las clasificatorias sudamericanas rumbo a Catar-2022, con apenas cuatro puntos tras seis fechas, Gareca sabe que es imposible empezar a soñar con la próxima Copa del Mundo sin antes iniciar la escalada.

"Nosotros somos optimistas, siempre lo fuimos aun en situaciones muy complicadas, pero creo que tenemos un plantel importante, jugadores importantes", aseguró el DT.

"Ahora lo que mas nos preocupa es salir de las ultimas posiciones", y descontar los cuatro puntos que separan al equipo inca del que ocupa el cuarto lugar, último en dar pasaje directo a Catar.

La sensación en Perú, tras ser goleado 3-0 por Colombia el 3 de junio, era de total pesimismo. Pero con el triunfo 2-1 de visita ante Ecuador cinco días después se abrió una puerta de esperanza que se confirmó con el andar de los hombres de Gareca en la Copa.

"La conclusión que deja la Copa América es que el equipo ha mejorado, ha vuelta a encontrar la confianza, Gareca está volviendo a encontrar el equipo y encontró variantes, gente joven", remarcó Canelo.

Perú vuelve a creer y el "si se puede" resuena una vez más en un país que confía en el DT más importante de su historia reciente.

gfe/ma