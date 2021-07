Fórmula 1.- Anulado el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)



El Gran Premio de Australia que debía ser la 21ª cita del presente Mundial de Fórmula 1 ha sido anulado y finalmente no tendrá lugar en 2021, previsto para el 21 de noviembre en el Albert Park de Melbourne, y la organización trabaja para encontrar una nueva cita.



"El Gran Premio de Australia no tendrá lugar en 2021. La carrera, que estaba programada del 19 al 21 de noviembre en Albert Park en Melbourne, era la ronda 21 de 23 del Mundial", anunció la Fórmula 1 en un comunicado.



Además, un portavoz de la organización comentó que, pese a estar "decepcionados" por no poder tener el GP de Australia, confían en poder tener un Mundial 2021 con las mismas 23 citas previstas.



"Confiamos en poder lograr una temporada de 23 carreras en 2021 y tenemos una serie de opciones a seguir para reemplazar el lugar que dejó vacante el Gran Premio de Australia", apuntaron.



En este sentido, la F1 trabajará en los detalles de esas nuevas opciones en las próximas semanas y proporcionarán más detalles una vez que concluyan esas negociaciones.