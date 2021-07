España.- Ministra Portavoz: El Gobierno de coalición está "más fuerte que nunca" y dispuesto a agotar la legislatura

06-07-2021 La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, interviene en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 6 de julio de 2021, en la Moncloa, Madrid, (España). Durante su intervención han confirmado la aprobación de la ley de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como 'Ley del solo sí es sí', que regula el consentimiento expreso en las relaciones sexuales y acaba con la distinción entre abuso y violación. Además, entre otros asuntos, han hecho referencia al suceso ocurrido el pasado sábado 3 de julio en A Coruña donde Samuel, un joven de 24 años perdió la vida tras una paliza. POLITICA A. Pérez Meca. POOL/Europa Press - Europa Press



La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que el Ejecutivo de coalición está "más fuerte que nunca" y dispuesto a agotar la legislatura, como así lo han venido expresando todos sus miembros, incluidos los de Unidas Podemos.



De esta forma ha respondido Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando se le ha preguntado por una información que apunta a que los integrantes de Unidas Podemos en el Gobierno ya no aseguran que la coalición aguante hasta 2023.



Frente a esto, la portavoz del Ejecutivo ha querido dejar claro que no ha escuchado a ningún miembro del Gobierno, tampoco de Unidas Podemos, hablar de que se rompe la coalición. Es más, ha asegurado que si se le preguntara a las vicepresidentas y ministras, "todas" contestarían que se va a acabar la legislatura.



Y así, ha destacado, lo viene señalando "en todas las entrevistas" tanto la vicepresidenta tercera y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, como sus colegas Ione Belarra (Asuntos Sociales), Irene Montero (Igualdad), Alberto Garzón (Consumo) y Manuel Castells (Universidades).



"Ellos son absolutamente conscientes, como el resto de compañeros, de que la voluntad del Ejecutivo es agotar la legislatura" porque existe "mucho trabajo por delante" para terminar el proceso de reformas. "Si algo nos falta es tiempo", ha comentado Montero, para añadir que el Gobierno "con sus discusiones normales", seguirá trabajando en esa dirección.



"Veo al Gobierno más fuerte que nunca, con proyecto de país, comprometido con Bruselas con 70.000 millones de euros que van a posibilitar el anticipo de las grandes transformaciones y con una hoja de servicios durante la pandemia muy respetable no sólo en términos de control de la enfermedad, sino también en términos de sostenimiento de las rentas, del tejido productivo y del escudo social desplegado", ha dicho.



Por tanto, la portavoz ha asegurado que "sobran los motivos" para conseguir a lo largo de la legislatura "cristalizar" todas las expectativas y deseos que el conjunto de la sociedad puso en el Ejecutivo, a la que pretenden "no defraudar", para avanzar en derechos y libertades.