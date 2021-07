España.-Gobierno apoya las protestas contra la homofobia tras el asesinato de Samuel: De esa manera podremos combatirla

06-07-2021 Miles de personas durante una manifestación para condenar el asesinato de un joven de 24 años el pasado sábado en A Coruña debido a una paliza, a 5 de julio de 2021, en Madrid, (España). Bajo el lema, #JusticiaParaSamuel, los asistentes quieren mostrar su repulsa al asesinato del joven Samuel por una paliza propinada por un grupo de personas la noche del sábado 3 de julio en una zona de ocio nocturno de A Coruña. Según las primeras pesquisas, el motivo del ataque podría haber sido una confusión de uno de los atacantes con el móvil del joven, quien hablaba con una amiga por videollamada, al pensar que la víctima les estaba grabando. En este mismo sentido, se identifica esta muerte con un crimen de LGTBIfobia, en la línea de lo que defienden las amigas de la víctima, que aseguran que el principal promotor del linchamiento le dijo a Samuel: "O paras de grabar o te mato, maricón"; una hipótesis que de momento no ha sido confirmada por parte de la policía. SOCIEDAD Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



No ha confirmado que sea un crimen homófobo aunque señala que los testigos hablan de "frases homófobas" y que los ciudadanos se han conmovido



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mostrado su apoyo a las concentraciones celebradas este lunes en toda España para protestar contra el asesinato del joven Samuel, que murió a consecuencia de las heridas provocadas por una paliza que le propinó un grupo de personas.



"Es muy importante que se visibilice el rechazo social, ojalá unánime, a todas estas actitudes porque de esa manera podremos combatirla y que dejen de sentirse impunes personas que protagonizan tan desgraciado incidente", ha señalado Montero.



Así lo ha manifestado este martes Montero durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha trasladado toda la solidaridad del Gobierno con la familia y con las amistades de Samuel, el joven asesinado este fin de semana en A Coruña.



En este contexto, Montero ha destacado que se trata de un crimen que ha causado "una gran ola de indignación" en el conjunto de la sociedad española: "Personas que han salido a las plazas para mostrar su profundo rechazo frente a la homofobia y frente a actitudes que fomenten el odio o la violencia".



La portavoz del Ejecutivo ha asegurado que la justicia está trabajando en este momento "para esclarecer estos hechos". "Esperamos que la justicia, sea capaz de hacer todas las averiguaciones que conduzcan a los responsables porque tras un asesinato como este toda la sociedad se ha quedado conmocionada y eso implica que tenemos una mayor sensibilidad ante estos temas de lo que teníamos previamente", ha precisado.



CRITICA A PERSONAS Y FORMACIONES QUE PROMUEVEN EL ODIO



No obstante, ha lamentado que, mientras existan este tipo de conductas y que mientras que haya "personas e incluso formaciones políticas que promuevan o promocionen el odio, la exclusión, la xenofobia o la homofobia, evidentemente el trabajo de toda la sociedad será un trajo arduo, sin descanso".



Asimismo, Montero ha asegurado que la gente se manifestó este lunes "de forma pacífica" expresando su rechazo por este tipo de conducta, algo que, a su juicio, pone de manifiesto que la sociedad española "ha ido madurando en los últimos años de forma más acelerada".



"No se puede tolerar que en nuestro país coexistan este tipo de personas que están haciendo de esa bandera del odio su propia razón de ser y sobre todo que haya organizaciones que promuevan de forma colectiva este tipo de conducta o que la justifiquen o que no las condenen o que tengan algún pero cuando aparecen", ha advertido.



La ministra ha defendido el "respeto al distinto, al diferente, la atención a la diversidad, el ser capaces de promocionar una sociedad inclusiva donde todo el mundo tiene un papel que jugar y no fomentar conductas ni cuestiones que van encaminadas hacia el odio o hacia el incremento de la intolerancia".



NO CONFIRMA QUE EL ASESINATO DE SAMUEL SEA UN CRIMEN HOMÓFOBO



Aunque ha apuntado que los testigos del asesinato de Samuel "hablan de frases homófobas y de cómo presuntamente se produjo esa situación hasta llevar a la muerte final" del joven, Montero no ha confirmado que este hecho se trate de un crimen homófobo.



"Siempre hay que tener la cautela para que la policía, los tribunales, actúen en función de las pruebas que tienen. De lo que hemos conocido el común de los ciudadanos es que los testigos hablan de frases homófobas. Como son hechos que se han relatado de una forma tan gráfico yo creo que todo el conjunto de los ciudadanos nos hemos sentido conmovidos, hemos sentido dolor ante esta situación", ha explicado.



La ministra se ha mostrado orgullosa de un país "en donde cada día estas conductas se expresan de forma cada día más débil": "La sociedad ha ido avanzando y condenando cualquier conducta contra el que es distinto, por razón de identidad sexual, de raza o religión".



En su opinión, la sociedad española es una sociedad "muy sensibilizada" ante fenómenos de ese tipo. Sin embargo, ha asegurado que "nunca una ley es una garantía de que fenómenos de una determinada índole van a suceder".



Así, Montero ha añadido que la ley sirve para que las personas "sepan a qué se atienen" ante un delito. "Solo desde la conciencia social, la sensibilización colectiva, seremos capaces de provocar rechazo y eliminar cualquier conducta que discrimine a una persona por el simple hecho de tener una condición sexual o tener un color de piel o una persona que vive en la indigencia", ha concluido.