El 27,6 % de la población de Panamá ha recibido una dosis de la vacuna anticovid

Personal médico de la salud vacuna a panameños en la Ciudad de Panamá. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Ciudad de Panamá, 5 jul (EFE).- Al menos el 27,6 % de la población de Panamá ha recibido una dosis de vacuna contra la covid-19, lo que sitúa al país por encima de la media mundial del 22,9 %, dijo este lunes el Ministerio de Salud (Minsa) citando un informe de la OPS.

Panamá, un país de 4,28 millones de habitantes, arrancó con el programa nacional de vacunación contra la covid el pasado 20 de enero y hasta este lunes se han administrado 1.614.850 dosis de las farmacéuticas Pfizer, el principal proveedor, y AstraZeneca.

El informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) presenta datos hasta el 26 de junio publicados por Our World in Data, según los cuales Panamá había aplicado 1.451.842 dosis de vacuna, 1.144.333 de Pfizer y 307.509 de AstraZeneca.

Del total citado por la OPS, 933.015 correspondían a primeras dosis (64,3 %) y 518.826 a segundas dosis, mientras que el 51,9 % de los beneficiarios eran mujeres.

Hasta ahora, Panamá ha recibido 1.855.570 dosis de vacunas, pero se espera que este mes reciba un millón y que hasta septiembre sumen más de 5 millones, han dicho las autoridades, agregando que de cumplirse el cronograma de entrega de los fármacos, los habitantes del país podrían despedir este año sin usar la mascarilla.

La vacunación contra el nuevo coronavirus es un pilar fundamental para la recuperación de la economía de Panamá, derrumbada en un 17,9 % en 2020 a causa de la pandemia y que durante lo que va de 2021 acumula una tímida recuperación.

Las autoridades también han dicho que esperan que el avance de la inmunización haga mucho menos agresiva y letal la tercera ola pandémica en curso en el país.

Para este lunes el Minsa reportó 605 nuevos casos de la covid-19 y 9 muertes, que elevaron a 408.728 los contagios confirmados y a 6.583 las defunciones acumuladas en más de 15 meses de pandemia.

Hay 121 pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, una cifra elevada que no se veía desde hacía meses, y 610 en sala general, mientras que 11.606 están aislados en sus casas y 374 en hoteles.

En la última jornada se aplicaron 6.707 pruebas para detectar la enfermedad, que arrojaron una positividad del 9 %, de acuerdo con los datos oficiales.