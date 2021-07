Diop: "Soy del Baskonia, me lo ha dado todo"

El pívot senegalés del Baskonia Ilimane Diop, este martes durante la rueda de prensa de despedida del club vitoriano, del que se marcha tras haber jugado 451 partidos en las últimas once temporadas. EFE/David Aguilar

Vitoria, 6 jul (EFE).- El ya exjugador del TD Systems Baskonia Ilimane Diop se despidió entre lágrimas este martes de la afición azulgrana y afirmó que es “del Baskonia” porque se lo ha dado todo durante los 11 años en los que ha pertenecido al club vitoriano.

El interior hispano-senegalés, que llegó a la capital vasca con 16 años, se derrumbó cuando comenzó a agradecer el trabajo que han invertido en él las numerosas personas que han estado vinculadas a la entidad vasca y al recordar a los amigos que han estado a su lado desde el primer día.

“Han sido 11 años en los que han pasado muchas cosas, estoy muy contento y agradecido”, dijo en un día especial para él. Incidió varias veces en los agradecimientos a las personas que han participado en este largo camino.

“He dado todo al club y el club ha estado ahí cuando lo he necesitado”, señaló el africano, que reconoció que no esperaba salir, pero admitió que “la vida te lleva por unos caminos” y expresó que ahora empieza uno nuevo, aunque no desveló dónde.

“Me veía más años aquí, me gustaría seguir aquí más tiempo, pero llega un momento en que hay que valorar las cosas y ver lo que hay”, explicó el pívot, que en su decisión ha antepuesto “lo bueno para todo el mundo”.

No ha querido elegir el mejor momento de los 451 partidos disputados con la camiseta baskonista, pero no ha se ha olvidado de la Liga Endesa conseguida el año pasado o de la Final Four que disputó en Berlín, así como las Copas del Rey en las que ha participado con el equipo.

Destacó la importancia de Alfredo Salazar y Juan Pedro Cazorla, ojeadores del club, en su vida profesional. “Ellos han hecho que pudiera estar aquí”, afirmó y también dio las gracias al presidente, Josean Querejeta, y al cuerpo técnico que ha trabajado junto a él estos años.

“Soy del Baskonia; me lo ha dado todo. Vine como un niño, me voy como un hombre”, destacó entre lágrimas.

Reconoció que el último año “no ha sido fácil”, pero se centró en el equipo, que ha dado la cara.

Convencido de que encontrará “un lugar adecuado” para continuar su carrera, Ilimane Diop sabe perfectamente que cualquier jugador podrá coger la capitanía del equipo porque el club siempre ficha bien.

“No busco nada especial, soy un jugador de ‘basket’, intentaré disfrutar de este deporte y aportar lo máximo que pueda”, opinó.

Estuvo acompañado por el director deportivo del Baskonia, Félix Fernández que insistió en que la de Ilimane Diop no es una despedida, sino un “hasta luego”.

“Siempre estaremos agradecidos, esta siempre va a ser su casa y siempre serás bien recibido en Vitoria”, dijo Fernández, que puso en valor su formación, su trayectoria y su comportamiento, lo que le hacen convertirse en un baskonista más.

Desde el club explicaron que siempre buscan que se repita la trayectoria que ha tenido Ilimane Diop con jugadores de la casa, pero son conscientes de que “la huella que deja será difícil de reemplazar”.

Félix Fernández no dio muchas explicaciones sobre la salida de un jugador que tenía contrato, que precisamente renovó el verano pasado.

“Es un tema que ha ido surgiendo y hemos llegado a esta decisión de separar los caminos, pero no significa que no nos volvamos a encontrar. Ahora es la mejor decisión y tiene una larga carrera por delante”, apunto.