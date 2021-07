Colombia quiere borrarle la sonrisa a Messi y Argentina

Actualiza con declaraciones del entrenador Lionel Scaloni ///Brasilia, 6 Jul 2021 (AFP) - Argentina goleó cómodo con un Messi desatado y Colombia sufrió en los penales con Juan Guillermo Cuadrado en la tribuna. Cualquiera haya sido el camino, ambos equipos se exprimirán en semifinales el martes por un lugar en la final de la Copa América-2021.El choque comenzará a las 22H00 locales (01H00 GMT del miércoles) en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, y al que quede en pie le esperará el 10 de julio en el Maracaná el ganador del duelo del lunes entre Brasil y Perú en Rio de Janeiro.Lionel Messi se juega ante la selección cafetera una de sus últimas posibilidades de darle un título a Argentina, que quiere cortar una sequía de 28 años sin ellos. Y de darse él mismo el gusto de lograr lo que no ha podido en cuatro finales, tres en la Copa América (Venezuela-2007, Chile-2015 y EEUU-2016) y una en el Mundial de Brasil-2014.Para alcanzarlo, Argentina depende de su genialidad. Y en esa ansiedad por lograr el objetivo, cada vez se debate menos si Messi es el equipo o si Messi tiene un equipo. Hasta ahora, parece más lo segundo, pero poco importa: Argentina aplaude a su ídolo y le pide otro esfuerzo para llegar al partido decisivo.El sábado, en el triunfo por 3-0 contra Ecuador, fue uno de esos días en que el 10 argentino ilusiona: repartió dos asistencias y después clavó un tiro libre al ángulo que lo afianzó en la cima de los goleadores del torneo, con cuatro tantos. Ese Messi disimula las vulnerabilidades de una Argentina con vaivenes que en general golpea y luego sufre bajones.Le pasó en el segundo tiempo de su último enfrentamiento contra Colombia hace casi un mes en el premundial a Catar-2022, cuando la selección cafefera levantó un 2-0 y terminó en empate. Como aquella vez, Colombia tiene con qué quitarle la sonrisa a Messi y los suyos. Por empezar, recupera este martes a su referente Juan Guillermo Cuadrado, suspendido ante Uruguay el sábado. Forzado a descansar, el más destacado entre los cafeteros acumuló energías para afrontar a Argentina con ayuda de su buen fútbol y su fe. "Vamos a jugar una final contra Argentina; vamos a poner no el 100, sino el 200 por ciento y no ahorrarnos esfuerzos", dijo este lunes en rueda de prensa virtual el líder que cumplirá 100 partidos con la selección cafetera.Su presencia no es lo único con lo que cuenta Colombia. El equipo está en ascenso, en un proceso iniciado este año con Reinaldo Rueda, quien le devolvió la autoestima después de las humillantes derrotas 3-0 ante Uruguay en Barranquilla y 6-1 con Ecuador en Quito en noviembre por eliminatorias. - "Obedientes" a la pizarra - Aunque superó la fase inicial con apenas un triunfo en cuatro partidos, Colombia levantó cejas al medirse con Brasil y dominarlo por casi todo el juego. Finalmente, un polémico arbitraje del argentino Néstor Pitana lo dejó con una derrota 2-1, anecdótica para los que miraban de afuera. Fue el punto más alto de esta selección cafetera, cuya "obediencia", destaca su técnico, es vital en el seguimiento de los planteos tácticos que últimamente resultaron acertados para incomodar al rival. Para controlar a la Argentina de Messi, "Colombia debe partir de un gran orden, que se debe conservar", señaló Rueda este lunes en conferencia de prensa. Una alta concentración en el escalonamiento para controlar la ofensiva de Argentina será clave para contrarrestarla, analizó."Todo va a pasar porque nos impongamos", indicó el DT, cuyos dirigidos, agregó, deben mejorar la finalización de las jugadas y lograr eficiencia. De lo contrario, Colombia pondrá su destino en manos del portero David Ospina, clave con dos atajadas en la definición por penales con los charrúas.En el banco albiceleste está el joven técnico Lionel Scaloni, quien carga a sus 43 años con la responsabilidad de rodear al capitán y lograr el título. "Estamos todos con una ilusión bárbara", dijo a horas del choque que espera sea "complicado". Colombia "es un equipo muy difícil, que está en un buen momento", evaluó.Argentina y Colombia se enfrentaron dos veces por semifinales de Copa América en el pasado, ambas con final feliz para los del Río de La Plata.Posibles alineaciones:Argentina: Emiliano Martínez - Germán Pezzela, Nahuel Molina Lucero, Marcos Acuña, Nicolás Otamendi- Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso - Lionel Messi, Nicolás González, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.Colombia: David Ospina - Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo - Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Gustavo Cuéllar, Luis Díaz - Rafael Santos Borré, Duvan Zapata. DT: Reinaldo Rueda.mls/ma