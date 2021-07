Brasil repite la historia con Perú y vuelve a jugar la final, ahora con Neymar

Neymar Jr. de Brasil patea hoy el bálón "de rabona" contra Perú, durante un partido por las semifinales de la Copa América en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro (Brasil). EFE/Antonio Lacerda

Río de Janeiro, 5 jul (EFE).- Setecientos veintinueve días después de la final de la Copa América que ganó Brasil a Perú por 3-1, la Canarinha volvió a salir airosa, este lunes por 1-0, pero en una instancia que lleva a los vencedores al partido por el título y deja a la Blanquirroja el consuelo de pelear por el tercer puesto.

Río de Janeiro volvió a ser el escenario del encuentro entre los pupilos de Tite y los de Ricardo Gareca pero el estadio Maracaná que sirvió de palco a la coronación de Brasil hace dos años, hoy fue sustituido por el Nilton Santos.

El Maracaná solo abrirá sus puertas el sábado para bajar el telón de la edición 47 del torneo con la selección verdeamarela y un rival que saldrá este martes del pulso que librarán Argentina y Colombia en el estadio Mané Garrincha de Brasilia.

A diferencia del torneo que terminó con el título de 2019, Brasil tiene en sus líneas a un Neymar en gran forma futbolística y consolidado como líder del equipo.

La edición 47 de la Copa América se perfila como la redención del astro del PSG, que una semana antes de la pasada edición sufrió una lesión en el tobillo en un amistoso frente a la selección de Catar y quedó por fuera de la lista de convocados.

Pero ex exjugador del Barcelona no está solo, ni es la única fórmula ofensiva de Tite.

La nueva sociedad creada por Neymar en el rol de pasador y Lucas Paquetá como finalizador rompió hoy los 35 minutos el equilibrio que hasta entonces conservaban los peruanos con precariedad gracias a las intervenciones del portero Pedro Gallese.

Fue el quinto gol de Paquetá, exjugador del Flamengo, en veinte partidos jugados con la Canarinha.

La combinación Neymar-Paquetá produjo antes el gol que bastó a Brasil para eliminar a Chile en cuartos de final, y rindió otro el mes pasado en Asunción durante el compromiso de eliminatorias del Mundial ganado a Paraguay.

El reencuentro entre brasileños y peruanos tras la final de la Copa América jugada hace un año, once meses y veintiséis días llegó precedido de circunstancias parecidas.

En la fase de grupos del torneo de 2019, las selecciones compartieron el mismo grupo y los locales golearon, como pasó también en la versión que finalizará este sábado.

En 2019 los de Tite vapulearon a los de Gareca por 5-0, y el 17 de junio pasado los locales se impusieron por 4-0.

Al partido por el título los brasileños llegan tras ganar cuatro partidos y empatar el otro de la fase de grupos. A las semifinales avanzó tras vencer por 1-0 a Chile.

La selección brasileña ha marcado doce goles y encajó dos.

La formación peruana jugará este viernes en Brasilia el partido por el tercer puesto con una campaña mucho menos pirotécnica.

Tras caer vapuleado por los locales en el debut, avanzó como segundo del grupo B con 7 puntos de 12 posibles y un balance de 5 goles a favor y 7 en contra.

En cuartos de final igualó 3-3 con Paraguay en tiempo reglamentario y solo superó la instancia al imponerse por 4-3 en la tanda de penaltis.

En veinticinco partidos de los veintiocho de la competición se han marcado 57 goles, para una media de 2,28.

Lionel Messi lidera la clasificación de goleadores con cuatro y ha dado igual número de asistencias, lo que lo torna en el responsable del 80 por ciento de las diez dianas marcadas hasta el sábado por los de Lionel Scaloni.