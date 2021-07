Bad Bunny lanza nuevo sencillo, "De Museo"

El cantante Bad Bunny. EFE/José Méndez/Archivo

San Juan, 6 jul (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny lanzó este martes su nuevo sencillo, "De Museo", su tema más reciente desde "Yonaguni", que presentó a principios de junio pasado.

Bad Bunny arranca "De Museo" planteando que "un hermano no se traiciona, la familia nunca abandona", y que pese a todo el dinero que ostenta o las mujeres que podría tener por su fama, "la envidia no vive con nosotros, se muere".

Igualmente, Benito Martínez, nombre de pila del artista, agradece a Dios por todo lo que ha logrado en su corta carrera y por sus amigos que han fallecido, pero lo cuidan desde el cielo.

El coro del tema dice "la calle está que pela, siempre andamos en el joceo (ajetreo), la máquina de museo, la paseo, porque la calle está que pela, nos cuidamos de los feos, brother (hermano) oye ese fronteo (prepotencia), aquí no los veo".

Con el término "la máquina", Bad Bunny se refiere a su carro deportivo Bugatti Chiron Sport 110 Ans, valorado en más de 3 millones de dólares, y en el cual aparece sentado sobre el bonete del mismo en una foto que se incluye como portada de la canción en Spotify.

Bad Bunny incluye además varias "barras" (oraciones) como "tengo todos los sabores, una heladería... di mi nombre tres veces para que te pegues en la lotería".

"De Museo" es el tercer tema que Bad Bunny presenta en los primeros siete meses de 2021 a pesar de que no tenía planificado publicar música este año, según admitió en la entrevista con Apple Music a principios de junio cuando lanzó "Yonaguni".

Previo a "Yonaguni", Bad Bunny y su compatriota y colega Luar La L lanzaron el 28 de mayo el tema "100 Millones".

En entrevista con Apple Music, Bad Bunny explicó que en dicho tema, éste expuso "mucha de mi influencia musical de mis comienzos" en el año 2016, cuando se impulsó el trap latino.

Igualmente, "El conejo malo" resaltó la inclusión de Luar La L al tema por ser uno de los artistas de mayor respaldo en las calles de Puerto Rico.

Luar La L, por su parte, fue detenido en Puerto Rico varios días después del lanzamiento de dicho sencillo, cuando la Policía le incautó marihuana en un vehículo todoterreno que conducía.

Posteriormente, el novel artista de 21 años fue liberado, cuando un juez encontró "no causa" para su arresto.