06-07-2021 Anabel Pantoja y Omar Sánchez recuperan el tiempo perdido tras la vuelta del 'superviviente' de Honduras.



Después de más de 80 días separados durante el concurso de Omar Sánchez en 'Supervivientes', el canario y Anabel Pantoja están recuperando el tiempo perdido tras la expulsión del joven del reality y su reciente regreso a España. En esta ocasión la pareja acudió a uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid para cenar en compañía de unos amigos con los que estuvieron de lo más relajados.



En un momento complicado debido a los enfrentamientos familiares, la colaboradora e influencer prefiere refugiarse en su pareja, pensando en su próxima boda a la que todavía no sabe si asistirían su tía Isabel Pantoja y su primo Kiko Rivera. Evitando a toda costa hablar con la prensa sobre su familia, Anabel salió corriendo del restaurante para subirse al coche en el que ya le esperaba su pareja y un amigo sin mediar palabra sobre el complicado momento que está viviendo.



Omar, sin embargo, muy contento tras su vuelta a la 'civilización', confesó que está "muy orgulloso" del concurso que ha hecho, aunque admite que le faltó "luchar un poquito más y no darme por vencido". "Me he venido abajo porque tenía la mente fuera, pero estoy muy contento de mi concurso" - que define como "una experiencia maravillosa" - desvelando que lo que más le está costando es "adaptarme a la situación de aquí, llevábamos mucho tiempo sin mascarillas y la verdad que me sorprende mucho pero muy bien, la comida, sobre todo".



Muy discreto, sin embargo, Omar evitó pronunciarse sobre el enfrentamiento entre Kiko y Anabel: "Yo en esos asuntos no me voy a meter, es cosas de Anabel y la familia y yo siempre voy a apoyarla en todo lo que necesite, todos son buena gente y no tengo ninguna queja de ellos". Asegurando que habrá boda "en septiembre seguro", el superviviente confía en que el primo de su novia sea finalmente su padrino: "Ya veremos lo que pasa, esperemos que sí que se solucione, pero ya veremos lo que pasa. Ella le quiere mucho".