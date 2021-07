AMP.- Bielorrusia.- El Supremo de Bielorrusia condena al opositor Viktor Babariko a 14 años de cárcel

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Supremo de Bielorrusia ha condenado al excandidato presidencial Viktor Babariko a 14 años de reclusión en una colonia penal de máxima seguridad, en un proceso que la oposición ha considerado una "venganza" del régimen de Alexander Lukashenko.



La sentencia lleva aparejada también una multa y una inhabilitación de cinco años para ocupar cargos administrativos, según la agencia de noticias oficial BelTA, que ha recogido las conclusiones de un proceso judicial que arrancó el 17 de febrero y que ha estado salpicado de críticas.



Babariko, que durante dos décadas dirigió el banco Belgazprombank, fue detenido a mediados de junio de 2020 junto a su hijo y acusado de liderar una red criminal que transfería grandes sumas de dinero al extranjero. Las autoridades le acusaron de varios delitos financieros, pero para el opositor todo era una cortina de humo ante la inminencia de las elecciones presidenciales, celebradas en agosto.



El hijo de Babariko y miembros de su equipo de campaña aún están a la espera de juicio, mientras que el abogado del líder opositor, Dzmitri Layeuski, ha subrayado que la sentencia conocida este martes no es el final del camino, a pesar de que no existen instancias superiores a las que recurrir en la antigua república soviética.



Layeuski ha asegurado que trabajará para revertir el fallo y prevé llevar el caso ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, según la agencia de noticias Bloomberg.



Durante el juicio, Babariko ha negado los cargos que se le imputaban y ha insistido en que no cometió ninguna ilegalidad, como figura reflejado este martes en su cuenta oficial de Twitter, que ha seguido activa para informar de la evolución de uno de los casos más simbólicos contra la oposición de estos últimos meses.



La también opositora Svetlana Tijanovskaya, la segunda candidata más votada en los comicios de agosto, ha acusado de Lukashenko de emprender una "venganza" contra Babariko, "de una forma horrible". Así, ha señalado en Twitter que su aliado "fue uno de los que despertó al país" en 2020, en busca de una Bielorrusia "justa" y "abierta".



La ONU ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la aparente restricción de las libertades de personas afines a la oposición, traducida en el arresto de miles de personas --sería casi 30.000-- en el marco de las movilizaciones vividas antes y después de las controvertidas elecciones de agosto, en las que Lukashenko obtuvo su sexto mandato consecutivo.