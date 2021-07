Amigos y compañeros despiden al mítico periodista Tico Medina

06-07-2021 Numerosos rostros del mundo de la comunicación han despedido a Tico Medina en el tanatorio de San Isidro EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Tico Medina fallecía este lunes a los 86 años y fueron muchos los rostros conocidos que quisieron dar su último adiós al periodista, tanto en el madrileño tanatorio de San Isidro como a través de sus redes sociales



MADRID, 6 (CHANCE)



Compañeros y amigos han acompañado a la familia de Tico Medina en su último adiós tras el triste fallecimiento de uno de los periodistas más brillantes de nuestro país debido a unas complicaciones de salud. Y es que, tal y como desvelaba su hijo Nacho Medina, tenía una insuficiencia cardíaca que se le complicó con un encharcamiento de los pulmones que precipitaría su adiós a los 86 años de edad.



Además de su hijo - también conocido reportero de televisión - la familia contó con el apoyo de muchos compañeros de profesión que dejaron claro que Tico era una gran figura del periodismo y un maestro que, con su espectacular trayectoria profesional en todos los ámbitos de la profesión que desarrolló durante más de 60 años, ha dejado huella en las siguientes generaciones.



Entre los amigos que se dieron cita en el madrileño tanatorio de San Isidro pudimos ver a compañeros como Ana Rosa Quintana acompañada por su marido Juan Muñoz, a Jaime Peñafiel y su mujer, José María García, el Padre Ángel, Adolfo Suárez Illana, Josemi Rodríguez Sieiro, Raúl del Pozo o César Pérez de Tudela entre otros.



Su hijo Nacho señalaba a su llegada a la capilla ardiente que el dolor es más inmenso "porque se va un gran periodista y la profesión se queda un poco coja". "Mi padre es un reportero y lo que más le duele es el no haber podido estar aquí para contarlo", añadía con una sonrisa de tristeza tras la pérdida no solo de su padre sino también de su maestro y referente.



Un fallecimiento que deja un gran vacío en la profesión ya que, como ha asegurado su hijo, "siempre tuvo buen corazón y los personajes le querían porque no era una persona que hablase mal de nadie y eso en estos tiempos que corren es complicado".



Gran amigo de Tico Medina, Adolfo Suárez Illana se acercaba al tanatorio y destacaba lo "extraordinariamente bien" que se portó con toda la familia Suárez. "Tengo muchas anécdotas con él que nos llevaremos siempre en el corazón" confesaba, destacando que el periodista podía "ser crítico sin herir y ser amable sin traicionar aquello en lo que creía, que no es poco".



Otra de las leyendas vivas del periodismo de nuestro país, José María García, definía a Tico como "un líder, un periodista total, además de una buena persona", compartiendo alguna de las vivencias que compartieron al inicio de sus respectivas carreras profesionales.



"Viejo amigo de Tico, compañero de estudios y un paisano entrañable", así ha recordado un emocionado Jaime Peñafiel al desaparecido periodista, lamentando que "cuando uno va cumpliendo años uno se va quedando más solo, se me ha ido un amigo*"



Toñi Moreno, que por motivos de trabajo no se pudo desplazar a Madrid para dar su último adiós a Tico, se despedía a través de sus redes sociales con estas emocionantes palabras: "Hoy te has ido y tengo el alma rota. Con el permiso de tus hijos eras un poco el padre de todos. "El Herrera" ha empezado el programa llorándote, tú Juan y Medio, que le puso tu nombre al plató estará como todos nosotros * muerto de pena. Eras bueno, escribías como los ángeles y dabas amor hasta a los que no te lo pedían. Echaré de menos tus llamadas cada vez que estrenaba un proyecto, tus riñas por no valorarme, tus consejos de viejo reportero. Echaré de menos a D. Tico Medina, el maestro del periodismo. No se como lo vamos a hacer amigo, porque va a ser muy difícil esto sin ti. Te quiero. Se que allá arriba ya estás sacando tu grabadora".



Mariló Montero, por su parte, también usaba sus redes sociales para despedir a Tico: "Gracias maestro por este formidable viaje en el que tanto pudimos aprender de tí. Dep", al igual que otra veterana comunicadora como Nieves Herrero, que afectada confesaba que "a él le debo mi amor a la radio y mi amor a la profesión".