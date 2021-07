Alemania reduce las restricciones para los viajeros de Portugal y Reino Unido

Terminal5 del aeropuerto de Berlin-Brandenburg, en Alemania. EFE/EPA/CLEMENS BILAN/Archivo

Berlín, 6 jul (EFE).- Alemania aliviará a partir de este miércoles las restricciones a los viajeros procedentes de Portugal, Reino Unido, Rusia, India y Nepal, considerados hasta ahora de riesgo por la extensión de la variante delta.

El Instituto Robert Koch (RKI) de virología sacó a estos países de la lista de regiones de riesgo por variante peligrosa porque la mutación delta, prevalente en estos países, ya es también la mayoritaria en Alemania.

Esta calificación -y las restricciones que conlleva- buscaban retrasar la propagación de la variante delta, más contagiosa, en Alemania. La función de esta medida, agregaron desde el RKI, ya está cumplida.

A partir del miércoles estos cinco países pasarán a ser clasificados como zonas de riesgo por alta incidencia, lo que en la práctica significa un alivio de las restricciones para las personas que querían acceder a Alemania desde estas regiones.

Hasta ahora sólo podían entrar en el país procedentes de estas regiones los ciudadanos alemanes o personas con residencia permanente, mientras que a partir del miércoles se vuelve a permitir el turismo en Alemania de ciudadanos de estos países.

Además se elimina la cuarentena obligatoria de 14 días para todas las personas. Quienes estén totalmente inmunizados -vacunados o recuperados de la enfermedad- no tendrán que cumplirla y para los demás se reducirá a diez días (o cinco, con un segundo test negativo).

Alemania había sido criticada en la Unión Europea (UE) por estas estrictas medidas, que superaban las recomendaciones para todos los socios de limitarse a los test y las cuarentenas para favorecer la movilidad comunitaria durante el verano.

De esta forma el número de países que Alemania considera de riesgo por variante peligrosa se reduce a once, entre los que se encuentran Uruguay y Brasil, en una lista compuesta predominantemente por países africanos.

El RKI registró en las 24 horas previas 440 nuevos positivos y 31 muertes con o por covid-19. La incidencia acumulada en los últimos siete días cayó hasta los 4,9 casos por cada 100.000 habitantes, una tasa que no se alcanzaba desde el pasado agosto.