Alemania.- Detenido en Alemania un politólogo por presuntamente espiar a favor de los servicios de Inteligencia de China

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Alemania han confirmado este martes la detención de un politólogo por presuntamente espiar a favor de los servicios de Inteligencia de China desde hace cerca de una década, caso por el que fue imputado en mayo.



La Fiscalía alemana ha indicado en un comunicado que el sospechoso, identificado como Klaus L., ha sido acusado de "actividades como agente de servicios secretos" y ha agregado que usó su posición como dirigente de un 'think tank' para establecer su red de contactos.



Así, ha sostenido que el hombre dio informaciones a las autoridades Chinas tras ser contactado durante un viaje de trabajo a Shanghái en junio de 2010, antes de agregar que colaboró con Pekín hasta noviembre de 2019.



Según las informaciones recogidas por la agencia alemana de noticias DPA, el hombre trabajó para la Fundación Hanns Seidel, cercana a la conservadora Unión Social Cristiana (CSU), y transmitió regularmente información a la Inteligencia china antes o después de visitas de Estado o conferencias multinacionales.



Según un informe de la televisión pública ARD, el detenido no sólo habría espiado para China, sino que, sobre todo, habría sido una importante fuente del Servicio de Inteligencia alemán (BND) durante más de cinco décadas.



Tras conocerse las primeras acusaciones en junio de 2020, la Fundación Hanns Seidel aseguró que no había tenido "ningún conocimiento" de los "hechos ocurridos hace muchos años". "Un posible abuso a través de actividades de Inteligencia es absolutamente inaceptable para nosotros", recalcó.