5-3. El surcoreano Kim lanza una pelota ganadora y lidera el triunfo de los Cardenales

En la imagen, el jugador de los Cardenales de San Luis Kwang-Hyun Kim. EFE/Alex Gallardo/Archivo

San Francisco (EE.UU.), 5 jul (EFE).- El abridor surcoreano Kwang Hyun Kim lanzó una joya de pelota y el segunda base Matt Carpenter puso el bate oportuno y productivo que ayudaron al triunfo de 5-3 conseguido por los Cardenales de San Luis ante los Gigantes de San Francisco.

Kim lanzó siete entradas sin anotaciones, Carpenter conectó un triple de dos carreras en la séptima para las primeras carreras del partido y los Cardenales rompieron la racha ganadora de tres partidos consecutivos que tenían los Gigantes.

Kim (3-5) permitió tres imparables con dos ponches y dos bases por bolas.

El segunda base colombiano Donovan Solano y el jardinero central Steven Duggar conectaron sencillos impulsadores en la novena entrada contra el relevista Alex Reyes, pero la oferta de regreso de San Francisco se quedó corta.

El abridor Kevin Gausman no permitió un hit hasta el sencillo con un out del tercera base Nolan Arenado en el séptimo episodio que inició un rally de dos carreras en lo que había sido un partido sin anotaciones.

Después de que el receptor puertorriqueño Yadier Molina se ponchó, el jardinero derecho Tommy Edman conectó sencillo antes del triple de Carpenter.

Arenado, un All-Star de la Liga Nacional, agregó un hit productor en el octavo.

Alex Dickerson conectó un jonrón emergente en la mitad inferior de la entrada que se mantuvo en la revisión de la repetición.

Gausman (8-3) comenzó el día con una efectividad de 1.68, la más baja en 16 aperturas de cualquier lanzador de los Gigantes desde que el equipo se mudó al Oeste en 1958.

El derecho, nombrado All-Star el domingo, dio un boleto con un out al primera base Paul Goldschmidt en el primero y luego no permitió otro corredor hasta que Carpenter caminó con un out en el quinto.

Los Cardenales y Gigantes vuelven a jugar para comenzar la segunda mitad de la temporada en San Luis, con la serie de todos los tiempos 351-350, arriba los Cardenales por primera vez desde el 27 de mayo de 1999 (283-282).

Desde 2019, San Luis tiene marca de 11-20 contra la División Oeste de la Liga Nacional.