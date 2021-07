Vuelve la gran cita mundial del cine en Cannes

Agrega declaraciones de Thierry Frémaux sobre Netflix ///Cannes, Francia, 5 Jul 2021 (AFP) - Cannes ultima este lunes los preparativos de una ambiciosa edición, que contará con Spike Lee, Tilda Swinton, Sean Penn y todo un arsenal de pesos pesados del cine para intentar pasar la página de la pandemia.El certamen, que se celebra dos meses después de sus fechas habituales y tras haber sido anulado el año pasado, arranca el martes con "Annette", un musical de Leos Carax protagonizado por Adam Driver y Marion Cotillard, con la participación de la banda estadounidense Sparks.El mayor festival de cine del mundo espera sin embargo menos asistentes este año: cerca de 30.000, según los organizadores, en lugar de los 40.000 de 2019. Para los europeos, que cuentan con un certificado sanitario común, la muestra exigirá una vacunación completa o una inmunidad natural, mientras que el resto de asistentes "tendrán que hacer test" PCR cada 48 horas, según los organizadores.En la alfombra roja, las mascarillas también estarán presentes. Sólo las estrellas y los equipos de las películas podrán quitárselas ante los fotógrafos. "La epidemia no está vencida, tenemos que ser prudentes (...) El glamur no justifica que nos tomemos a la ligera la epidemia", dijo el lunes el delegado general del festival, Thierry Frémaux. Hace una semana, Frémaux confiaba en recibir a los artistas en lo alto de la famosa escalinata sin máscara pero finalmente renunció a ello: "Debemos ser extremadamente ejemplares", afirmó.Leos Carax ("Los amantes del Pont Neuf") compite por la Palma de Oro, que será otorgada el 17 de julio, junto a otros grandes nombres del séptimo arte, como el holandés Paul Verhoeven, el iraní Asghar Farhadi y el estadounidense Sean Penn, que vuelve a La Croisette después de haber sido abucheado en 2016 tras la proyección de su película "The last face".Tres de los cineastas en liza, el italiano Nanni Moretti, el francés Jacques Audiard y el tailandés Apichatpong Weerasethakul --que presenta "Memoria", rodada en Colombia y protagonizada por Tilda Swinton-- ya obtuvieron el prestigioso premio en una ocasión. - Sin Netflix - En la lista de aspirantes, que este año no incluye ningún iberoamericano, figuran cuatro mujeres, tres de las cuales son francesas. Si una de ellas gana, sería la segunda mujer en ser coronada en la historia del certamen, después de Jane Campion por "El piano" en 1993.En total, el jurado, presidido por el director estadounidense Spike Lee, el primer afroamericano en ocupar ese puesto, tendrá que escoger entre 24 películas, en la edición con más candidatas de los últimos años.Las producciones de Netflix siguen estando excluidas. La polémica sobre las cintas del gigante estadounidense persiste en la muestra, que no acepta que salgan antes en la plataforma que en las salas de cine. "Mantenemos un diálogo abierto y sincero, pero estamos en desacuerdo", resumió Frémaux. Netflix "da trabajo a la gente del cine, pero denme un nombre de un joven director que haya descubierto. Nuestra misión es hacer emerger a los jóvenes talentos", prosiguió el responsable.En la alfombra roja no faltará la habitual legión de estrellas.El estadounidense Wes Anderson y su filme "La crónica francesa" traerán ya un buen contingente: Bill Murray, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Adrien Brody, Benicio del Toro y Tilda Swinton son algunos de los intérpretes de esta comedia rodada en Francia.Otra estadounidense, la actriz y directora Jodie Foster, recibirá la Palma de Oro de Honor por su "compromiso discreto pero firme con los grandes temas de nuestra época". - El regreso de Deneuve - La legendaria Catherine Deneuve, de 77 años, volverá a la muestra un año y medio después de haber sufrido un accidente vascular. La icónica actriz francesa protagoniza el filme de Emmanuelle Bercot "De son vivant".El cine iberoamericano, aunque este año no tiene figuras destacadas en competición, sí está bien presente en las secciones paralelas, con buena parte de las cintas dirigidas por mujeres.La película mexicana "Noche de fuego", de Tatiana Huezo, y "La Civil", de la rumanobelga Teodora Ana Mihai, también ambientada en México, compiten en Una Cierta Mirada, la segunda sección más importante del certamen. Y en otras secciones destacan "Libertad", ópera prima de la española Clara Roquet, y "Clara Sola", también primer largometraje, de la sueco-costarricense Nathalie Álvarez Mesén.es/app/mb -------------------------------------------------------------