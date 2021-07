VÍDEO: Maduro señala que COVAX "ha fallado" a Venezuela y exige vacunas o que se devuelva el dinero invertido

MADRID, 5 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha señalado que el sistema COVAX, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), "ha fallado al pueblo de Venezuela" y ha exigido la llegada de vacunas o pedirá la devolución del dinero invertido.



"Hace dos meses hicimos el pago del dinero completo y no nos han dado respuesta. He instruido a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que exija a COVAX para que envíen las vacunas o nos devuelvan el dinero. Basta de burla", ha aseverado el mandatario en una publicación en sus redes sociales.



Además, Rodríguez ha alertado sobre la gravedad de las variantes Delta y Delta Plus, que "se imponen de manera muy violenta" y que provoca que incluso "en los países con el diez por ciento sin vacunar se siguen contagiando", recoge VTV.



En junio, Maduro anunció que se había completado el pago para que el mecanismo de la OMS para el reparto de vacunas destinase "millones" de dosis contra la COVID-19 al país sudamericano.



"Ya hemos dado todas las indicaciones técnicas, ya se han aprobado las vacunas que pueden entrar al país (...) ya hicimos el pago y entre julio y agosto deben llegar varios millones de vacunas", señaló el mandatario, informó la cadena pública.



Maduro incidió en que el envío de vacunas a través de COVAX permitiría continuar con el proceso de inmunización de la ciudadanía venezolana e insistió en que COVAX tenía "una deuda con Venezuela", y puso en valor su gestión ya que consiguió un acuerdo para recibir dosis pese a la "persecución del imperialismo" contra su nación.



URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/582926/1/maduro-senala-covax-fallado-venezuela