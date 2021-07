Una pitón muerde en los genitales a un hombre que estaba sentado en el inodoro

Una serpiente pitón en un expositor en un mercado en Tailandia.EFE/EPA/NARONG SANGNAK/Archivo

Viena, 5 jul (EFE).- Una serpiente pitón de 160 centímetros, que se había colado por las tuberías, ha mordido hoy en los genitales a un vecino de la ciudad austríaca de Graz mientras estaba sentado en el inodoro, informan los medios locales.

El hombre, de 65 años, estaba en el váter cuando sintió un "pinchazo" en la entrepierna, según relató a la Policía.

Aunque no sufroó heridas graves, fue examinado en un hospital para descartar posibles infecciones.

El reptil ha sido identificado como una pitón reticulada albina, una especie no venenosa de serpiente, que pertenece al vecino de la víctima, un joven de 24 años.

El chico, que aseguró que no entiende cómo la mascota pudo escapar del terrario donde la tenía, ha sido acusado de un delito de lesiones por negligencia y está a la espera de que se decida si se le retira el animal.

El joven tiene otras diez serpientes no venenosas y un geco, y se cree que la pitón llegó a la casa del vecino a través de las tuberías, explica la agencia APA.

La pitón fue rescatada del inodoro por un experto en reptiles.

"No fue una tarea fácil. La pitón tenía todos sus músculos en tensión y estaba encajada en la tubería", explicó al periódico austríaco Kronen Zeitung.