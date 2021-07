Ucrania.- Zelenski destaca que la entrada de Ucrania en la OTAN supone una garantía para la seguridad del país

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado este lunes que la posible entrada de Ucrania en la OTAN supondría una "garantía de seguridad y bienestar" para el país.



El mandatario ha recalcado así que "los proyectos de a Unión Europea y la OTAN no se completarán sin Ucrania" y ha asegurado que el ingreso del país en la alianza "representa una prioridad fundamental y estratégica para su política exterior".



"Para nosotros es, ante todo, una garantía de la seguridad y una garantía del bienestar. Creo que el Estado ucraniano y el pueblo ucraniano ya hicieron suficiente para obtener de nuestros socios una confirmación clara de cuándo y cómo Ucrania será miembro de la UE y de la alianza", ha dicho durante un foro sobre política internacional celebrado en el país.



Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitri Kuleba, ha denunciado la decisión de algunos estados de la OTAN de no vender armas a Kiev, algo que ve como una acción "politizada", según informaciones de la agencia de noticias Sputnik.



"Varios países importantes del mundo, exclusivamente por razones políticas, no nos venden el armamento que puede fortalecer nuestra defensa. Es una dura realidad. Pero a pesar de esto, ampliamos la cooperación técnico-militar con Estados Unidos, Reino Unido, Turquía y otros Estados", ha indicado.



Kuleba ha afirmado en el pasado que Ucrania pasará a formar parte de la OTAN incluso antes de ingresar en la UE, si bien no ha dado fechas al respecto. Sin embargo, ha admitido que no existe un consenso sobre el momento, pero sí sobre que dicha adhesión tendrá lugar tarde o temprano.