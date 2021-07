Tenis.-Tenis/Wimbledon.- Bautista y Badosa caen en octavos y España se queda sin representantes en Wimbledon

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Los tenistas españoles Roberto Bautista y Paula Badosa han caído eliminados este lunes en Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, después de perder sus encuentros de octavos de final ante el canadiense Denis Shapovalov (6-1, 6-3, 7-5) y la checa Karolina Muchova (7-6(6), 6-4), respectivamente, por lo que el 'grande' británico se queda sin representantes de la 'Armada'.



El castellonense, actual número diez del ranking ATP, no supo aprovechar sus opciones ante el norteamericano, que finiquitó la contienda en tres sets en poco más de dos horas; acumuló errores y solo fue capaz de materializar dos de las 12 bolas de rotura de las que dispuso durante toda la contienda.



El número 12 del mundo abrió brecha con un 4-0 de inicio, después de sobrevivir a tres pelotas de 'break' del español en el segundo juego. Un nuevo quiebre final, en su segunda oportunidad, le permitió adjudicarse la manga.



Bautista mejoró sus prestaciones en el segundo set, pero no consiguió dar un paso más sobre la hierba londinense. De hecho, vio frustradas cinco nuevas ocasiones de romper al resto; Shapovalov, en cambio, no perdonó restando en el octavo juego para encarrilar su triunfo en el parcial.



El intercambio de 'breaks' en los cuatro primeros juegos del tercer set dio paso a un nuevo periodo de seguridad al servicio, que el canadiense se encargó de quebrar en el penúltimo juego para cerrar la lucha con su saque y dejar a España sin representantes en el cuadro masculino.



Poco después, también se despedía del 'Grand Slam' británico Paula Badosa, que sucumbió en dos mangas ante la número 22 del mundo, la checa Karolina Muchova. Todo a pesar de que la catalana consiguió adelantarse 3-0 en el parcial inaugural; la centroeuropea le devolvió la rotura en el noveno juego y forzó el 'tie-break', donde se mostró más sólida que su rival.



Badosa respondió a la primera rotura de la checa en el segundo set con un 'contrabreak', pero no pudo evitar que se llevase el partido al aprovechar una ocasión de romper en el décimo y definitivo juego, tras una hora y 35 minutos de juego.