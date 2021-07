Seúl vigila la "volatilidad" en precios y tipos de cambio en Corea del Norte

La portavoz del Ministerio surcoreano de Unificación, Lee Jong-joo. EFE/YONHAP/Archivo

Seúl, 5 jul (EFE).- El Gobierno surcoreano dijo hoy que vigila con atención "la volatilidad" de los precios de bienes y alimentos y de los tipos de cambio en la vecina Corea del Norte, que encara una situación económica aún más deteriorada debido a la pandemia.

La portavoz del ministerio de Unificación, Lee Jong-joo, aseguró este lunes en rueda de prensa que Seúl está vigilando "la volatilidad de los principales indicadores económicos, incluyendo precios de productos y cambios de divisa".

"Creemos que estos índices se han tornado más volátiles recientemente", añadió Lee en declaraciones que recogió la agencia local de noticias Yonhap.

La portavoz de Unificación, la cartera encargada de las relaciones con el Norte, también consideró que las medidas activadas por Pionyang para combatir la pandemia parecen haber afectado "a la vida diaria" de los norcoreanos.

Corea del Norte mantiene cerradas a cal y canto sus fronteras desde enero de 2020 para evitar la entrada del coronavirus, lo que ha evitado que entre capital extranjero y ha limitado también las importaciones que obtiene principalmente de China.

Por ello, los tipos de cambio no oficiales (los utilizados en el día a día en los mercados del país) para el dólar y el yuan, las dos divisas extranjeras más utilizadas en el país, podrían haber perdido un 40 % de su valor en wones norcoreanos, según cálculos de medios especializados.

A su vez, fuentes residentes en el hermético país consultadas por estos medios especializados hablan de subidas de precios de más del 400 % en bienes importados.

En abril, el líder Kim Jong-un ya alertó sobre los estragos económicos por la pandemia y en junio habló de una situación alimentaria "complicada".

La semana pasada Kim responsabilizó a altos cargos de su régimen de una "gran crisis" en su lucha contra la pandemia, sin que los medios estatales aportaran más detalles sobre lo sucedido.

El que la propaganda no haya informado en días posteriores sobre restricciones sanitarias ha llevado a algunos expertos a pensar que, más allá de un brote, la mencionada "crisis" pueda tener que ver con la gestión de las llamadas reservas estratégicas de grano que controla el ejército norcoreano.

Estas reservas suelen destinarse a la población en tiempos de escasez.

Corea del Norte, que espera recibir 1,7 millones de dosis de vacunas este año del programa COVAX, ha asegurado a la OMS que aún no ha detectado un solo caso de COVID tras haber testado a unas 30.000 personas.