Salvadoreñas denuncian un alza en casos de feminicidios y el abandono estatal

Mujeres se manifiestan para denunciar el feminicidio hoy en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 4 jul (EFE).- Medio centenar de mujeres se concentraron este domingo en una plaza de la capital de El Salvador para denunciar un alza en la cifra de feminicidios, el abandono estatal y exigir una política pública de prevención de estos crímenes de odio.

Keyla Cáceres, de la organización Colectiva Amorales, dijo a Efe que en lo que va del 2021 los casos se han elevado un 60 % respecto a 2020, sin detallar las cifras.

"Lo que estamos viendo es que existe una mayor vulneración, porque no hay ninguna política de prevención directa alrededor de los feminicidios", indicó.

Añadió que "hay una disminución en las unidades especializadas" de atención policial a las mujeres víctimas de violencia machista y "no están respondiendo" por la falta de personal.

"Las mujeres nos encontramos en un abandono y en un quiebre del estado de derecho", porque lo "poco que teníamos ahora está totalmente fracturado y no hay ninguna evidencia que vaya a mejorar", subrayó.

También denunció que las autoridades no dan crédito a las denuncias de violencia contra las mujeres y no responden adecuadamente.

Al menos durante el primer trimestre del 2021, la Policía Nacional Civil (PNC) registró 28 feminicidios, un 115 % más que en los mismos meses del 2020, cuando se computaron 13 casos.

La cifras del sitio de transparencia de la PNC dan cuenta que durante todo el 2020 se computaron 70 feminicidios, de los que el principal grupo de víctimas es el de mujeres de entre 25 y 29 años de edad.

Amnistía Internacional (AI) considera a El Salvador uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres, ya que solo en 2016 y 2017 registró tasas de feminicidio de 16 y 12 por cada 100.000 habitantes, respectivamente, por encima de lo considerado a nivel internacional como una epidemia.