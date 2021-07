Roberto Martínez seguirá siendo seleccionador de Bélgica

El seleccionador nacional de Bélgica, el español Roberto Martínez. EFE/Julio Muñoz/Archivo

Bruselas, 5 jul (EFE).- El español Roberto Martínez continuará siendo seleccionador de Bélgica pese a la eliminación en cuartos de final de la Eurocopa frente a Italia, confirmaron a Efe fuentes próximas al técnico.

"Ellos quieren que se quede sin ninguna duda. Y Roberto también (...). Por parte de Roberto no hay dudas. Está centrado con los partidos de clasificación de septiembre", señalaron este lunes fuentes del entorno del seleccionador.

Martínez tiene intención de cumplir su contrato, que dura hasta después del Mundial de Catar de 2022 y fue renovado en 2020, también con la función de director técnico.

"El trabajo que está haciendo Roberto es para dejar un legado en el futuro", agregaron las citadas fuentes.

El consejero delegado de la Federación, Peter Bossaert, dijo este fin de semana que la Unión Real Belga de Sociedades de Fútbol-Asociación cuenta con que Martínez dirija el banquillo belga en septiembre.

"Este lunes comenzamos ya con la preparación de los partidos de septiembre y de octubre. Roberto Martínez estará ahí. No habrá ninguna comunicación oficial, pero no hay ninguna razón para cambiar", declaró a la prensa belga Bossaert.

"No hay ningún problema con él en este momento. No habrá evaluación real porque, como en cualquier negocio exitoso, existe una cultura de evaluación permanente en la federación de fútbol", agregó el directivo en declaraciones al programa deportivo Sporza.

Martínez, que tiene contrato como seleccionador de Bélgica hasta después del Mundial de Catar, suma con Bélgica 47 victorias, 9 empates y 5 derrotas y ha mantenido al equipo como primera selección del ránking de la FIFA, pero en cinco años no ha logrado llegar a ninguna final con la mejor generación de la historia del fútbol belga.

La Eurocopa se veía en Bélgica como una gran oportunidad para lograr un primer título en un gran torneo, pero Eden Hazard y Kevin de Bruyne, dos de sus grandes estrellas, llegaron lesionados a la concentración y volvieron a tener problemas físicos durante el campeonato, lo que sumado a un gran partido de la Italia de Roberto Mancini le costó a los Diablos Rojos su eliminación.

La derrota de los Diablos Rojos ha generado dudas en la prensa deportiva belga sobre el seleccionador, con algunas cabeceras pidiendo la destitución de un entrenador que hasta ahora no había sido cuestionado en los medios de comunicación de Bélgica, donde se le trataba con afecto y respeto.

Bélgica se medirá el 2 de septiembre contra Estonia, para enfrentarse después contra República Checa (5) y Bielorrusia (8) en el marco de la fase de clasificación para el Mundial de Catar, antes de recibir el 7 de octubre a Francia como rival en semifinales en la Liga de Naciones, que también disputan España e Italia