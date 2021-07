Panamá vence a Nicaragua en el inicio del triangular amistoso de fútbol femenino

Lineth Cedeño (c) de Panamá celebra hoy con sus compañeras tras anotar contra Nicaragua, durante un partido amistoso en el Estadio Nacional Rod Carew en Ciudad de Panamá. EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 4 jul (EFE).- La selección mayor de fútbol femenino de Panamá derrotó este domingo por 2-0 a su similar de Nicaragua en el arranque del torneo triangular femenino amistoso que se desarrolla en la capital panameña y que sirve de preparación para las eliminatorias al Mundial 2023 que inician en noviembre.

El torneo, organizado por la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) fuera de fecha FIFA, sirve como parte de la preparación de la selección femenina de Panamá de cara a las eliminatorias rumbo al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023, clasificatorio que inicia en el mes de noviembre de este año.

Las panameñas comenzaron el partido con la ventaja en el marcador, cuando al minuto uno de juego un pase de Laurie Batista encontró desmarcada a Kenia Rangel, quien con un fuerte remate de derecha venció la arquera nicaragüense Bathania Aburto.

Con el tanto y la ventaja en la pizarra, las dirigidas por el mexicano Ignacio "Nacho" Quintana se dedicaron a manejar el juego, pero sin llevar peligro al arco contrario.

La otra jugada con aroma de gol llegó al minuto 16, en un disparo de Natalia Mills, pero el zapatazo se fue desviado del arco cuidado por Aburto.

Al minuto 35 llegó la primera opción de peligro para Nicaragua con un remate de Sinrry Villareyna, pero el disparo quedó en las manos de la portera panameña Sasha Fábrega.

Las nicaragüenses encontraron su mejor juego en los últimos 15 minutos del primer tiempo, muestra de eso que al minuto 41 Heysel Martínez pisó el área rival, remató, pero su disparo fue despejado por Fábrega de puños.

Con esta jugada se diluyó el primer tiempo de juego, con un Panamá por momentos partido en su media cancha y Nicaragua apretando por el empate.

El arranque de la segunda mitad del compromiso fue de ida y vuelta para ambos oncenos, pero sin crear peligro en las porterías.

Las panameñas manejaban mejora pelota y de ese control llegó en ek minuto 56 el segundo tanto, en una jugada que Kenia Rangel remató, el balón pegó en el larguero y el rebote cayó a Lineth Cedeño, que con una disparo de media volea, la puso al fondo del arco.

El gol no desanimó al cuadro nicaragüense, cuatro minutos después Sinrry Villareyna lo intentó desde lejos, pero su remate no llevó dirección a gol.

La más clara del equipo nicaragüense en el segundo tiempo fue al minuto 65, un centro de Villareyna no lo pudo conectar Thaleah Carter, para descontar en la tablas.

Panamá con el 2-0 en el marcador volvió a tocar la pelota, buscando el tercer tanto, que pudo haber llegado al minuto 72 en un cabezazo de Mills, que se fue cerca del palo derecho de Aburto.

La última jugada de peligro se dio al minuto 85, con una zapatazo de Joseling Berríos, pero el disparo pasó lejos del arco panameño.

Con la victoria, las panameñas comenzaron bien el triangular de preparación y vuelven a jugar el sábado 10 de julio ante República Dominicana, que debutará en el torneo el miércoles próximo ante el cuadro de Nicaragua.