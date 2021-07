Nacional festeja en el Clásico y no se baja de la cima

En la imagen, jugadores de Nacional de Uruguay. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Montevideo, 5 jul (EFE).- Con goles de Brian Ocampo y Camilo Cándido, el Nacional venció por 2-0 al Peñarol por la novena jornada del Torneo Apertura, se quedó con una nueva edición del Clásico uruguayo y mantuvo la primera posición en la tabla.

En un encuentro muy disputado y con pocas situaciones de peligro, el local se llevó los tres puntos gracias a dos anotaciones sobre el final del juego.

Lo particular de esto es que los autores fueron dos futbolistas que hasta el sábado se encontraban disputando la Copa América y que volaron a Montevideo en la madrugada del domingo, horas antes del juego.

Con su victoria, el Nacional no solo conservó la punta de la tabla sino que también ganó en su estadio, el Gran Parque Central, donde no se enfrentaba con el Peñarol desde 1929.

Este fue el primero de los tres Clásicos previstos para el mes de julio, ya que ambos equipos se enfrentarán por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En otro de los juegos de la fecha, el Plaza Colonia venció por 1-2 al Progreso y mantuvo la segunda posición. Un tanto de Danilo Asconeguy en propia portería y otro de Juan Cruz Mascia le dieron la victoria al conjunto dirigido por Eduardo Espinel.

Por su parte, en el primer encuentro con Román Cuello como entrenador, el Monevideo City Torque le ganó 2-3 al Villa Española con un gol en contra del portero Facundo Silva, quien una fecha antes había marcado de tiro libre.

Además, el Fénix derrotó al Cerro Largo por 1-2, mientras que el Sud América venció al Deportivo Maldonado por 1-3 con anotaciones de los argentinos Tomás Andrade y Pablo Mouche.

Finalmente, el River Plate y el Boston river igualaron 1-1, y el Rentistas le ganó 0-2 al Cerrito.

Este martes, el Liverpool y el Montevideo Wanderers disputarán el último juego de la etapa.