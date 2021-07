Marc Gasol: "Garuba es una esponja, cuando coja confianza hará más cosas"

El pívot de la selección española de baloncesto, Marc Gasol, durante el segundo de los cinco partidos de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio que disputan este lunes ante Irán en el WiZink Center de Madrid. EFE/ Juanjo Martín

Madrid, 5 jul (EFE).- El pívot Marc Gasol definió a su compañero Usman Garuba, que vive su primera concentración con la selección española a sus 19 años, como "una esponja", un jugador "con un gran potencial" que está aprendiendo y que "a medida que coja confianza irá haciendo más cosas".

"Le veo bien, con un gran potencial, un jugador que es una esponja, va aprendiendo, a medida que coja confianza irá haciendo más cosas. Parte del proceso de mejora del grupo se trata de dar a los jugadores que están delante tuyo confianza para desarrollarse y sentirse lo que ellos pueden hacer, tanto Usman como otros jugadores. Esa confianza y comunicación es clave", explicó tras la victoria por 96-53 en el segundo amistoso ante Irán en Madrid.

El menor de los Gasol, que acabó con 9 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias, precisamente formó pareja interior con Garuba en el segundo cuarto, una de las conexiones más prometedoras del partido de este lunes, que para el interior es "parte del proceso de mejora de un equipo".

"Sobre todo la mentalidad a la hora de solucionar problemas en la pista, entender las fortalezas y cosillas que cuestan más a los jugadores y ver cómo ayudarles, en ataque y defensa, darles confianza y seguridad desde atrás, y a resolver donde se pueda", añadió.

A nivel general, Marc consideró que el equipo mejoró en "comunicación" y "conexiones entre jugadores". "Es normal que el primer partido las cosas no salgan como deseas, poco a poco vamos mejorando", agregó.

El pívot advirtió de que Francia, su próximo rival al que se enfrentarán dos veces, el jueves en Málaga y el sábado en París "juega diferente y tiene más experiencia". "Irán ha hecho un buen trabajo, nos ha jugado de una manera que no estamos acostumbrados", recalcó sobre su rival de hoy y del sábado pasado.

El grupo de España en los Juegos de Tokio 2020 ha quedado cerrado con Argentina, Japón y Eslovenia, que se ha clasificado desde el preolímpico. Marc Gasol no quiso hablar de grupo de la muerte. "Todos los partidos van a ser difíciles, nos queda mucho camino por hacer, muchos entrenos y mucha mejora por delante. No estamos en momento de pensar en el grupo", añadió.

El interior de la selección española deseó suerte al equipo de fútbol que mañana disputará las semifinales de la Eurocopa contra Italia. "Siempre hace falta suerte en el deporte. Estoy seguro de que prepararán el partido de forma magnífica porque creen mucho en lo que hacen", deseó.