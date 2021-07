Maduro le pide a Covax enviar las vacunas anticovid o devolver el dinero

En la imagen, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 4 jul (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le pidió este domingo al sistema Covax, que coordina la Organización Mundial de la Salud (OMS), enviar las vacunas anticovid al país o devolver el dinero, tras señalar que el mecanismo "le ha fallado" a la nación al no haber proporcionado aún algún fármaco.

"O nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero, pero ya basta de burla contra el pueblo de Venezuela del sistema Covax, alguien tiene metida la mano ahí para que no vengan las vacunas a Venezuela", dijo Maduro en una alocución a través del canal estatal VTV.

El mandatario le pidió a su vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, comunicarse esta semana con el sistema Covax para que le transmita el "ultimátum", porque, dijo, el país hizo el pago de las vacunas "hace dos meses".

"Ese dinero está allí en una cuenta bancaria del sistema Covax y el sistema Covax le ha fallado a Venezuela, lo digo públicamente: el sistema Covax le ha fallado al pueblo de Venezuela (...) y no nos dan respuesta", insistió.

El pasado 10 de junio, la vicepresidenta venezolana denunció que desde el mecanismo Covax se informó al Gobierno que parte de los recursos depositados por el país caribeño para la adquisición de las vacunas anticovid habían "sido bloqueados por un banco internacional y están bajo investigación".

El comunicado en el que Covax informa del bloqueo de estos fondos fue difundido posteriormente por el canciller Jorge Arreaza en Twitter, donde explica que el Ejecutivo ha recibido una notificación que detalla los depósitos efectuados por Venezuela y refleja también la retención de más de 10 millones de dólares por parte de la entidad bancaria.

Ese mismo día, Maduro pidió al presidente estadounidense, Joe Biden, que desbloqueara el dinero de las vacunas, pues la Administración chavista acusa a EE.UU. de bloquearle recursos.

Sin embargo, el mandatario venezolano insistió hoy en que Covax le ha "fallado" al país y dijo que si el sistema devuelve el dinero acudirán a otros entes para comprar las dosis de vacunas.

"Si nos devuelven el dinero sabremos dónde ir a comprar porque ya hemos conversado con instituciones mundiales, multilaterales para hacer eso", apuntó.

El ingreso de Venezuela a Covax ha sido polémico desde su inicio, en principio porque el Gobierno denunciaba que no podía pagar el mecanismo por tener recursos retenidos debido a las sanciones económicas de EE.UU.

En abril indicó que había logrado conseguir los recursos para pagar el mecanismo por el que espera 11.374.400 dosis de vacunas.