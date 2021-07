Lo que quedó en pie del edificio que colapsó en Florida será demolido durante la noche

Surfside, Estados Unidos, 5 Jul 2021 (AFP) - La sección restante del edificio colapsado en Surfside, Florida, será demolida durante la noche, entre las 22H00 (02H00 GMT) y las 03H00, dijo la alcaldesa local el domingo, confirmando la cifra provisoria de 24 muertos y 121 desaparecidos. La búsqueda de víctimas se detuvo el sábado cuando los equipos de demolición se preparaban para derribar el resto del edificio antes de la llegada de la tormenta tropical Elsa en los próximos días. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunció la hora de la demolición en una conferencia de prensa y dijo que para la operación se utilizarán "pequeños explosivos colocados estratégicamente"."La demolición en sí se limita al área inmediata alrededor del edificio", dijo. "Sin embargo, hay polvo y otras partículas que son un subproducto inevitable de todo tipo de demoliciones y, como medida de precaución, instamos a los residentes de las inmediaciones a permanecer en el interior".La mayor parte del edificio Champlain Towers South, de 12 pisos, se derrumbó en las primeras horas del 24 de junio, levantando una enorme nube de polvo y sacudiendo a los estadounidenses, que no estaban preparados para un desastre urbano tan mortífero. Los restos inestables del bloque representan una amenaza para los equipos de búsqueda y rescate que aún se encuentran en el lugar, aunque las esperanzas de encontrar a alguien con vida están disminuyendo rápidamente. - Amenaza de tormenta - Con la tormenta tropical Elsa acercándose desde el Caribe, las autoridades aceleraron el cronograma de demolición.Levine Cava dijo que "derribar el edificio de manera controlada es fundamental para expandir" la operación de búsqueda, ya que los equipos no han podido profundizarla más debido al riesgo de más derrumbes. El presidente Joe Biden visitó la escena la semana pasada y se reunió con familiares y socorristas y elogió su resistencia y fortaleza. El derrumbe provocó un esfuerzo masivo de búsqueda y rescate en el que participaron ingenieros y especialistas de todo Estados Unidos y de lugares tan lejanos como México e Israel.Los sobrevivientes informaron haber sido despertados alrededor de la 01H30 (05H30 GMT) del día del derrumbe por lo que sonaban como truenos que sacudieron sus habitaciones. "Fue como un terremoto", dijo a la AFP Janette Agüero, quien escapó del piso 11 de la torre con su familia. Los equipos de rescate que llegaron momentos después de la caída del edificio ayudaron a evacuar a decenas de residentes y sacaron vivo a un adolescente de entre los escombros. No se han encontrado otros supervivientes, a pesar del despliegue de perros rastreadores y grúas para levantar escombros. Los expertos están analizando posibles fallas críticas preexistentes en la estructura del edificio. Un informe de 2018 publicado por funcionarios de la ciudad reveló temores de "daños estructurales importantes" en el complejo, desde la losa de concreto debajo de la plataforma de la piscina hasta columnas y vigas en el estacionamiento.En una carta a los residentes en abril, Jean Wodnicki, presidenta de la asociación de copropietarios, describió el daño "acelerado" al edificio de 40 años, y las reparaciones estaban programadas para comenzar pronto. Se han encontrado varios casos de covid-19 entre los rescatistas. Un equipo fue retirado y se implementaron protocolos médicos para aislar a las personas afectadasbur/bgs/caw/dg/lda -------------------------------------------------------------