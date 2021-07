Latinoamérica.- Un curso del programa 'Campus Yuste' analiza los inicios de la diplomacia moderna en la época de Carlos V

CÁCERES, 5 (EUROPA PRESS)



La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ha inaugurado el curso 'Diplomacia en los mundos de Carlos V: negociación y diálogo', que se celebrará de forma virtual del 5 al 9 de julio, dentro de la programación de los cursos internacionales de verano/otoño de Campus Yuste.



El director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Juan Carlos Moreno Piñero, ha afirmado en la inauguración que es tradicional en Campus Yuste que uno de los cursos trate sobre Carlos V y su época.



Así, hace tres años la temática fue "guerra y paz a ambos lados del Atlántico"; hace dos, "la mujer en la Europa renacentista y en el Nuevo Mundo"; el año pasado, "el viaje de circunnavegación de Magallanes-Elcano y la era de las especias", y este año "la diplomacia en los mundos de Carlos V".



Estas temáticas, ha dicho, "no son teselas sueltas de un mosaico sino que juntas unidas conforman una imagen muy certera de la época de Carlos V, aún inconclusa porque el año próximo otro curso sobre Carlos V y su época vendrá para seguir completando el cuadro", ha explicado, señala en nota de prensa la Junta de Extremadura.



Estas declaraciones las hacía durante el acto inaugural en el que también han participado el vicerrector de Extensión Universitaria de la Universidad de Extremadura, Juan Carlos Iglesias Zoido; y los codirectores del curso: la catedrática de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid, Rosa María Martínez de Codes, y el catedrático emérito de Filología Latina de la Universidad de Extremadura, César Chaparro.



Moreno Piñero ha afirmado que, a su juicio, de la época de Carlos V a hoy han cambiado muchas cosas pero otras permanecen inalteradas. "El deseo de poder, la codicia, la violencia, la opresión fueron ayer, son hoy y serán, seguramente, mañana. Pero también quiero creer que permanece intacto el valor de la palabra y del diálogo como forma de solucionar las controversias".



En este sentido, ha añadido que si en el siglo XVI las batallas se libraban cuerpo a cuerpo, "hoy hay nuevos atacantes que esperan pacientemente su oportunidad, como hacen los grandes estrategas, y que llegado el momento del ataque no los vemos venir ni olemos el olor de su pólvora. Ante situaciones ciertamente desconcertantes como éstas y cuando las armas convencionales no son la solución, sólo nos quedan la solidaridad y la palabra como armas de defensa", ha finalizado.



A este segundo curso de Campus Yuste, que conjuga la modalidad virtual y la presencial, se han inscrito 137 personas de 14 países: Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Colombia, España, EEUU, Italia, México, Nicaragua, Perú, Portugal, Ucrania y Venezuela.



El curso tiene como finalidad el análisis de los inicios de la diplomacia moderna en la época de Carlos V, un aspecto de la política al que el emperador le otorgó su toque personal en sus relaciones con sus aliados, adversarios, la iglesia y con el nuevo mundo, convencido de la necesidad de llevar a cabo sus objetivos, buscando siempre la paz y la negociación frente al conflicto.



Con el paso del tiempo y a través de diferentes acercamientos, acuerdos y sobre todo uniones matrimoniales, Carlos V usó ampliamente la dinastía para sus objetivos diplomáticos, como fue su matrimonio con Isabel de Portugal, generando las bases de su política exterior en el Nuevo Mundo. Virreyes, gobernadores y prelados mantuvieron una intensa y periódica correspondencia oficial, y sus informes fueron de gran utilidad para orientar la política indiana del emperador y para el desarrollo de los primeros tratados y acuerdos de la historia diplomática moderna.



NEGOCIACIÓN Y DIÁLOGO



En las distintas sesiones de este curso se analizarán los diferentes escenarios de negociación y diálogo, y su papel tanto en el interior del imperio como en el contexto americano y extraeuropeo; se desgranará el papel que tuvieron los diferentes personajes y actores de la época; los poderes existentes, el desarrollo de alianzas geoestratégicas; la influencia humanista en el desarrollo de la diplomacia; el impacto en el nuevo mundo; las relaciones con el imperio otomano; así como el legado que esa diplomacia ha dejado en generaciones futuras hasta llegar a la actualidad.



Asimismo, en el ámbito del humanismo renacentista, se presentarán para la reflexión diversos temas como la formación del buen diplomático en los primeros tratados sobre el tema (E. Barbaro, E. Dolet, C. Braun); el diplomático, hombre de letras; diplomacia y arte: papel de los diplomáticos en la creación y difusión de obras de arte; la diplomacia escrita (informes, correos, cartas, etc.)



Este aula estival, que se organiza junto con de la Red de Cooperación de la Rutas Culturales del Emperador Carlos V - Ruta Cultural del Consejo de Europa y que se incardina en los cursos de verano/otoño de la Universidad de Extremadura, cuenta con la colaboración de Patrimonio Nacional, la Junta de Extremadura, las diputaciones de Cáceres y Badajoz y Mafresa.



El curso contará con la participación, entre otros ponentes, de Gustaaf Janssens, miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y profesor emérito de la Universidad Católica de Lovaina; y Alain Servantie, coordinador del Comité Científico de las Rutas del Emperador Carlos V - Ruta Cultural del Consejo de Europa.



También el profesor del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Miguel Ángel de Bunes Ibarra; el catedrático emérito de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad de Alcalá, Jaime Contreras; la profesora coordinadora del Doctorado en Humanidades de la Universidad Anáhuac, María José Encontra y Vilalta; la académica de la Real Academia de las Artes y Letras de Extremadura y directora del Centro Universitario Santa Ana, Carmen Fernández-Daza; y la catedrática de Literatura Española de la Universidad de Barcelona Rosa Navarro Durán.



En cuanto a 'Campus Yuste', este programa formativo de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste tiene como objetivo desarrollar cursos y encuentros especializados, desde una perspectiva multidisciplinar, dirigidos a fomentar el debate y la reflexión de los universitarios, investigadores y profesionales sobre el proceso de construcción e integración europea, así como asuntos de actualidad europea y otros temas relacionados con la historia y la memoria de Europa e Iberoamérica y otros objetivos de la fundación.