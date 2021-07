Ko se reivindica con un título tras dejar de ser la número uno; López acaba tercera

En la imagen, la golfista surcoreana Jin Young Ko. EFE/David Mariuz/Archivo

The Colony (Texas, EE.UU.), 4 jul (EFE).- La surcoreana Jin Young Ko reivindicó su condición de exnúmero uno del mundo al proclamarse este domingo nueva campeona del torneo Volunteers of America Classic, de la LPGA Tour, apenas una semana después de haber dejado el reinado en la clasificación mundial.

Ko completó la cuarta ronda del Volunteers of America Classic con un registro de 69 golpes (-2) que le dio un acumulado de 268 (-16) con un impacto de ventaja sobre la finlandesa Matilda Castren (269, -15).

Mientras que la mexicano Gaby López, que hizo un recorrido brillante de 65 golpes (-6) en la cuarta ronda, acabó en tercer lugar con un acumulado de 270 (-14), que le permitió llevarse un premio en metálico de 99.541 dólares.

López estuvo en la lucha por el título hasta el final cuando hizo un bogey en el hoyo 18, el único que cometió en todo el recorrido.

Ko, que cerró con siete pares consecutivos, hundió los hombros cuando hizo su putt del último par desde apenas un metro en el hoyo final en Old American Golf Club, que le permitió asegurar la victoria sobre Castren.

La estrella surcoreana ganó por primera vez este año, y el momento no podría haber sido mejor. Había ocupado el puesto número uno durante casi dos años hasta que la joven estadounidense Nelly Korda la suplantó la semana pasada al ganar el Campeonato de la PGA de mujeres de KPMG.

Ko no pudo terminar entre las 10 primeros en cuatro de sus cinco largadas anteriores en el LPGA Tour. Pero no muy lejos de su hogar estadounidense de Dallas, recuperó su condición de campeona.

La golfista surcoreana alcanzó su octava victoria en la LPGA de su carrera y se mantiene en el puesto número dos de la clasificación mundial.

"Pensaba que tenía mucha presión con el ranking No. 1", declaró Ko. "Pero lo logré esta semana. Estoy muy feliz".

Con una ventaja de 1 tiro, Ko abrió con tres birdies en cuatro hoyos para ampliarla. Castren, quien ganó su primer título del LPGA Tour hace tres semanas en Lake Merced, la mantuvo en la mira con un par de birdies antes de dar la vuelta.

Castren estaba en peligro de caer 3 tiros atrás en el par 5 13 cuando estaba en problemas desde el tee y le quedaban seis metros para el par, con Ko a unos tres metros y medio para una oportunidad de birdie. Castren embocó su par putt, Ko falló y la ventaja se mantuvo en uno.

Los roles se cambiaron en el siguiente hoyo cuando Ko falló su golpe de salida a la derecha y no pudo alcanzar el green por un metro y medio.

Castren tuvo un wedge en el green, pero no pudo convertir para birdie y Ko salvó el par.

El torneo se decidió en el hoyo 15 cuando Castren falló un putt de par de menos de un metro que se estrelló con fuerza hacia la izquierda, quedando 2 tiros atrás. Ella subió y bajó poco antes del par 5 del 17 para birdie, y permaneció en el juego cuando Ko falló su putt para birdie desde menos de un metro y medio.

Castren tuvo un birdie de siete metros y medio desde la parte trasera del green 18 que falló por la derecha.

Ko tuvo mucho apoyo en Old American, con un gran contingente de coreanos en la galería. Ko se encuentra entre varios surcoreanos que residen en el área de Dallas.

La ganadora del torneo y Korda se enfrentarán en grandes escenarios durante el próximo mes. El siguiente gran torneo es el Campeonato de Evian, seguido de los Juegos Olímpicos de Tokio y el Abierto Británico de Mujeres.