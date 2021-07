Keiko Fujimori pide al jurado electoral no convalide a candidato ilegítimo

En la imagen, la candidata peruana Keiko Fujimori. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 4 jul (EFE).- La candidata peruana Keiko Fujimori pidió este domingo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al presidente transitorio, Francisco Sagasti, que no convaliden a un candidato "ilegítimo", en alusión a Pedro Castillo que se impuso a ella en la segunda vuelta presidencial de Perú.

A casi un mes del balotaje, el jurado aún no ha proclamado al ganador de los comicios presidenciales porque Fujimori ha pedido la nulidad de miles de votos a favor de Castillo por presunto fraude.

Sin embargo, las reclamaciones fujimoristas no han sido acogidos por el JNE, hasta el momento, por falta de argumentos y sustento técnico.

Fujimori mencionó la investigación que está siguiendo actualmente la fiscalía a dirigentes del partido de Castillo por presuntamente haber financiado la campaña electoral con fondos provenientes del gobierno regional de Junín, que estuvo presidido por Vladimir Cerrón, el fundador del movimiento Perú Libre.

"Hemos leído las denuncias que hay sobre los Dinámicos del Centro (nombre dado a los acusados), sabemos cómo han financiado el fraude en la mesa, lo que se está viendo es el comienzo del hilo de la madeja, la verdad va a salir a la luz, no sigan tapando el sol con un dedo", expresó Fujimori.

La candidata se dirigió a los miembros del jurado electoral y a Sagasti para decirles que "ustedes tienen la obligación histórica de no permitir que se consolide un candidato de manera irregular".

"Lo peor es que se sume la pandemia, la crisis económica y la crisis política al convalidar a un candidato de manera ilegítima", subrayó la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

CASTILLO SE SOMETE A INVESTIGACIÓN

A propósito de estas investigaciones fiscales, Castillo declaró este domingo que se somete "a cualquier tipo de investigación, si es posible en el momento más preciso, para que se diga si alguien me ha alcanzado un sol (una moneda)".

"No podemos estar sometiéndonos a actos delincuenciales y de corrupción, rechazo rotundamente, seré el primero en salir a decirlo, empezando por mi propio entorno", agregó Castillo.

En opinión de la exlegisladora, "este es el momento que decimos no vamos a dar un paso atrás, vamos a seguir con absoluta convicción, expresando nuestra voz de manera pacífica, expresando nuestro reclamo, siempre dentro del marco de la ley y la Constitución".

Fujimori visitó a decenas de seguidores que están acampando en los exteriores del Palacio de Justicia, mientras que el tribunal electoral continúa con las deliberaciones de las reclamaciones presentadas por su partido.

"Yo tampoco me rindo, estoy aquí para pedir al igual que ustedes que queremos conocer la verdad y nada más que la verdad electoral", dijo Fujimori a sus simpatizantes.

RECHAZA ACTUACIÓN DE TRIBUNAL

La política derechista criticó que las autoridades electorales hayan "decidido ponerse una venda en los ojos, no quieren analizar las tantas denuncias que se vienen conociendo y se vienen revelando, eso es muy lamentable".

Rechazó además que el partido de Castillo haya intentado acusar a sus seguidores y a ella misma de haber asesinado a una persona, al sostener que uno de sus simpatizantes murió a consecuencia de golpes recibidos en un enfrentamiento con fujimoristas, lo cual fue desmentido por las autoridades.

"Eso lo rechazamos categóricamente, ellos intentaron robar un muerto, han robado los votos en la mesa", insistió la candidata de Fuerza Popular.