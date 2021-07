Juristas internacionales rinden homenaje a Ruth Bader Ginsburg en Madrid

El rey Felipe a su llegada al homenaje organizado por la Asociación Mundial de Juristas a la jueza estadounidense Ruth Bader en reconocimiento a su compromiso con la defensa del Estado de derecho, este lunes en la Casa de América de Madrid. EFE/ Chema Moya

Madrid, 5 jul (EFE).- La élite mundial de la abogacía reunida este lunes en Madrid homenajeó a la magistrada estadounidense Ruth Bader Ginsburg, fallecida el pasado noviembre, en la sesión de inauguración de las jornadas de la Asociación Mundial de Juristas (World Jurist Association) que se celebran en Madrid entre hoy y mañana martes como antesala del Congreso Mundial de Derecho que tendrá lugar en diciembre en la ciudad colombiana de Barranquilla.

La trayectoria de Ginsburg, quien recibió en vida el World Peace and Liberty Award (considerado el Nobel del Derecho), fue reconocida en la jornada inaugural del evento en un panel bajo el título "Madre, jurista y mito: Yo conocí a Ruth Bader Ginsburg".

"Una buena jueza, una mujer valiente y una gran amiga que entendió que el Derecho sirve para hacer que la gente tenga mejores vidas”, así describió Stephen Breyer, juez asociado de la Corte Suprema de Estados Unidos, a Ruth Bader, con quien compartió carrera.

En el acto también estuvo presente Jane Ginsburg, profesora de la Columbia Law School, hija de Ruth Bader y presidenta del jurado encargado de elegir a las premiadas hoy con el galardón que lleva el nombre de su madre, de quien dijo "contribuyó a la verdadera igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito profesional, y más allá de éste”.

Las dos sesiones que se celebran en Madrid sirven como antesala del World Law Congress Colombia 2021, previsto para los días 2 y 3 de diciembre, en el que se intercambiarán experiencias, analizarán casos y propondrán soluciones para salvaguardar el estado de derecho en el mundo.

En la jornada inaugural, el rey de España, Felipe VI, entregó las medallas de honor, que llevan el nombre de la magistrada estadounidense, de la Asociación Mundial de Juristas (WJA, por sus siglas en inglés), a ocho reconocidas juristas internacionales por sus esfuerzos en la promoción de la igualdad de género y el fortalecimiento del estado de derecho.

El acto, organizado por la propia WJA y la Fundación Mundial del Derecho (WFL, siglas en inglés), se celebró en la sede de Casa América de Madrid y reunió a la élite mundial en materia de Derecho.

Tras el fallecimiento el pasado 18 de septiembre de Ginsburg la WJA decidió crear este nuevo galardón para celebrar su legado y reconocer a juristas de todo el mundo que también lucharon y luchan por defender la equidad y promueven el estado de derecho para la garantía de la paz.

Recibieron el premio Christine Lagarde, actual presidenta del Banco Central Europeo (BCE), la australiana Gillian Triggs, secretaria general adjunta de Naciones Unidas; Maite Oronoz, presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico; Sujata Manohar, magistrada de la Suprema Corte de la India; la peruana Luz Ibáñez, actual vicepresidenta de la Corte Penal Internacional y la jueza surcoreana Young Hye Kim.

Fueron premiadas también, la española Rosario Silva de la Puerta, actual vicepresidenta del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJUE), y Navy Pillay, primera mujer no blanca en ser miembro del Tribunal Supremo en Sudáfrica y magistrada del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Javier Cremades, presidente de la WJA y fundador de Cremades y Calvo-Sotelo Abogados, elogió a las galardonadas durante su intervención por mantener el legado de Ruth Bader Guinsburg y por su “dedicación eficaz e infatigable a favor del imperio de la ley”.

La actual presidenta del BCE y ex directora gerente del FMI, Christine Lagarde, agradeció el premio y aprovechó su discurso para alertar de posibles retrocesos en lo que a libertades y estado de derecho se refiere debido a la crisis del coronavirus: “El imperio de la ley debe permanecer; la corrupción, los gobiernos autoritarios o los populismos no tienen cabida, hay que seguir trabajando siguiendo la hoja de ruta que marcó Ruth Bader Guinsburg".

Desde Durban (Sudáfrica) la condecorada Navy Pillay compareció vía telemática debido a las restricciones derivadas de la pandemia y mostró profundamente honrada por ser distinguida con un galardón que lleva el nombre de “una de las mujeres más inspiradoras de la comunidad jurídica internacional”.