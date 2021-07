José 'EL Francés' sale absuelto tras pasar la noche en el calabozo

05-07-2021 José 'El Francés' sale de los juzgados EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 5 (CHANCE)



Tras conocer la noticia de que el cantante José 'El Francés' había pasado la noche en el calabozo debido a una denuncia de violencia de género por parte de una amiga, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Marbella ha celebrado un juicio inmediato contra él del que ha resultado absuelto y sin cargos.El conocido cantante de 'Fuera de mí' ha sido sometido a un juicio inmediato contra él tras el que la jueza ha dictado "in voce" sentencia absolutoria firme por ese delito al no haberse ejercitado acusación ni por la acusación particular ni por el ministerio público. A su salida de los juzgados, donde le esperaba parte de su familia y amigos para apoyarle en un momento tan delicado, el cantante explicaba: "Señores he pasado una mala noche, he pasado un día entero en el calabozo y no me lo esperaba. El motivo es un maltrato de violencia de género, yo no he tocado ni un pelo a nadie".Aunque varios medios habían apuntado a la ex mujer de José, Chonchi, como demandante, el cantante ha dejado claro que la madre de sus hijos no tiene nada que ver en todo este asunto: "Quiero dejar caro que Chonchi no tienen nada que ver, es una bella persona, está con su gira y yo estoy con un nuevo disco que estamos haciendo, lo que yo sé hacer es cantar" a lo que añadía: "Chonchi, no es maltratada, ella es la mujer que más quiero en este mundo".En cuanto a la relación con la joven que ha efectuado la denuncia, 'El Francés' deja claro que solo es una amiga: "Nada de relación con ella, ni ella es mía ni yo soy suyo. Una amistad, dos copas y una mala interpretación. Eso es lo que ha pasado. Habéis visto esto, salgo absuelto, quiero que se comente y que limpien mi nombre que me han hecho daño"