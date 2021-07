Inglaterra, un muro al que avala la estadística

EFE/EPA/Mike Hewitt / POOL

Londres, 5 jul (EFE).- La selección inglesa no solo ha llegado hasta las semifinales sin encajar un solo gol, sino que en todos los partidos de esta Eurocopa se ha llevado la victoria en el duelo particular de los goles esperados.

¿Qué mide esta estadística? Los goles esperados o 'expected goals' en inglés, representados por las letras xG, son un parámetro, en base a ciertos criterios, como la posición o los defensas que hay en medio, que mide las posibilidades, de 0 a 1 de que un disparo se convierta en gol, siendo 0 una ocasión imposible de marcar y 1 una oportunidad en la que se espera que el jugador siempre la ponga en la red. Por ejemplo, un penalti tiene un xG de 0.79.

La reina de la estadística en la Eurocopa es Inglaterra, la única selección que no ha encajado un solo gol y que no ha perdido un solo partido basándose en el xG. Esto quiere decir que en todos sus partidos sus ocasiones creadas han tenido más posibilidades de acabar en gol que las que les han creados sus rivales.

En su último partido, ante Ucrania en Roma, Inglaterra generó un xG de 2.14, logrando cuatro goles por el camino, mientras que Ucrania apenas hizo 0.32. Más igualado estuvo ante Alemania, cuando los germanos crearon 1.33xG, en tanto que los ingleses hicieron 1.38xG para llevarse el triunfo.

También la fase de grupos doblegaron a todos sus rivales, incluso cuando no se llevaron el triunfo. Contra la República Checa generaron 1.31 xG, por el 0.36 de los checos; contra Escocia 1.72, por el 0.99 de los escoceses, y en su debut, ante los croatas, la estadística se fue hasta el 1.54, mientras que los Luka Modric y compañía solo hicieron 0.37.

Gareth Southgate ha confiado en Jordan Pickford y ha variado ligeramente sus tácticas de Rusia para conformar un grupo que si bien no entusiasma por su juego, alegra al pueblo inglés por sus resultados. El arquero del Everton no estaba haciendo una gran campaña y encajó 42 goles en 33 partidos, con solo 10 porterías imbatidas, muy lejos del Guante de Oro de la competición, Ederson Moraes, que la dejó a cero 19 veces.

Incluso se quedó en el banquillo en algunos partidos y la prensa le machacó, por la cercanía de una Eurocopa en la que la mayoría de puestos estaban bien definidos, menos el suyo.

Pero gracias a una gran defensa, que ha provocado el escaso xG que le han generado, y a sus actuaciones para salvar esas ocasiones, Pickford se ha convertido en un arquero completamente distinto cuando defiende la camiseta de los 'Tres Leones'.

El portero, y sus defensores, Kyle Walker, Luke Shaw, Harry Maguire y John Stones, conforma la mejor zaga del campeonato y un equipo que le da la razón a la estadística y lo demuestra en el campo.

Manuel Sánchez Gómez