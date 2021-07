Ines Gomez Mont arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) causó un gran éxito en Interne con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, lograron más de 81.806 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más populares fueron:





Por fin con mi mamá y mi hermana después de muchos meses sin vernos!! Uffff cómo las extrañaba 💕





Nuestros grandes amores @ana.gomezmont ❤️ Jero mi ahijado, el más grande de los sobrinos y mi Niño el más guapo y grande, que le tengo que rogar para que me deje subir una foto jajaja ya no sé si es la edad o también me salió como el papá 😍 Por lo pronto aprovecho que hoy si me dieron permiso jajaja les comparto esta foto con mis amores ❤️





🆂🅰🅱🅰🅳🅾 🌟 Aunque no parece, ando en pants, mis pantalones NO son jeans son pants, así que ando agustoooooo y comoda ❤️ Los compre en internet y son lo más delicioso, hay de muchas marcas, colores y precios. Se los recomiendo mucho son súper súper cómodos.





Feliz Día del padre a los dos papas que más amo en este mundo!!! Felicítenme a sus papas y esposos. Dios los bendiga hoy y siempre 💙💙





No sé si lo hice bien de maestra o no, pero de verdad le puse todo el corazón y todas las ganas para que así fuera. Hoy salimos de vacaciones!!!!! Estamos de fiesta!!!!! Mis alumnos y esposo me sorprendieron con estas cartas y las flores que saben que es lo que más amo en la vida. Felicidades a todas las maestras virtuales y a todas las mamás que fueron maestras todo este ciclo escolar, todas desde su trinchera estoy segura lo hicieron lo mejor que pudieron ❤️ Bienvenidas benditas vacaciones!!!🙌🏼🙌🏼🙌🏼

Inés Gómez-Mont Arena nació en la Ciudad de Méxio, el 29 de julio de 1983. La sobrina del exsecretario de gobernación mexicano Fernando Gómez Mont, primero ganó atención como una actriz en 1997 con la telenovela Tric Trac.

En 2002, comenzó a trabajar en el departamento de producción de noticias de Televisión Azteca. Más tarde se unió al departamento de entretenimiento, dirigido por Paty Chapoy.

En 2004 recibió la oportunidad de presentar el programa dominical Los 25+ hasta la temporada cinco, por su embarazo de alto riesgo fue remplazada por la conductora María Inés Guerra. También tuvo la oportunidad de unirse al equipo de Ventaneando y a los reporteros de deportes de TV Azteca.

Gómez Mont obtuvo popularidad entonces entre el público de habla inglesa cuando, en el Super Bowl Media Day por la Super Bowl XLII, asistió a una conferencia de noticias con el quaterback de los New England Patriots, Tom Brady, llevando un revelador vestido de novia y rogando a Brady que se casase con ella.