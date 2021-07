Futuros de EEUU fluctúan; crudo sube tras disputa de la OPEP+

(Bloomberg) -- Los futuros de los índices bursátiles de Estados Unidos fluctuaban entre ganancias y pérdidas, a medida que el crudo subía por encima de los US$76 el barril y los inversionistas sopesaban el potencial de un enfoque más restrictivo en la Reserva Federal y la ausencia de un acuerdo de la OPEP+ sobre el aumento de producción de petróleo.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del Dow Jones Industrial Average cerraron sin cambios

El Stoxx Europe 600 subió 0,3%

El índice MSCI World subió 0,1%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cerró sin cambios a las 4:46 p.m., hora de Nueva York

El euro se mantuvo sin cambios en US$1,1862

La libra esterlina subió 0,2% a US$1,3846

El yen japonés subió 0,1% a 110,97 por dólar

Bonos

El rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania avanzó dos puntos básicos al -0,21%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó un punto básico hasta al 0,71%

Productos básicos

El crudo West Texas Intermediate subió 1,6% a US$76,36 el barril

El crudo Brent subió 1,3% a US$77,16

Los futuros del oro subieron 0,3% a US$1.791,82 la onza

Nota Original:U.S. Futures Fluctuate; Oil Jumps on OPEC+ Dispute: Markets Wrap

