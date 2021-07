Fútbol.- El Espanyol tiene 3 positivos de COVID-19 en su arranque de pretemporada

05-07-2021 Comunicado del RCD Espanyol. Tres miembros de la plantilla del RCD Espanyol han dado positivo en coronavirus en las pruebas PCR y test del domingo y no han podido empezar junto al resto de compañeros la pretemporada, con las pruebas médicas obligatorias antes de pisar de nuevo el césped. DEPORTES RCD ESPANYOL



Tres miembros de la plantilla del RCD Espanyol han dado positivo en coronavirus en las pruebas PCR y test del domingo y no han podido empezar junto al resto de compañeros la pretemporada, con las pruebas médicas obligatorias antes de pisar de nuevo el césped.



Los 'pericos', de vuelta a LaLiga Santander para esta temporada, fueron sometidos a pruebas PCR y el club ha confirmado la existencia de tres positivos por la COVID-19 que, siendo asintomáticos, han sido aislados.



El club, que no detalla si los tres positivos son jugadores o cuerpo técnico, sí explica que hay otro integrante de la primera plantilla a quien se le ha repetido la prueba porque los resultados no eran concluyentes.



Asimismo, en la misma ronda de pruebas realizadas ayer, se han detectado tres positivos en jugadores del fútbol base 'perico', no presentando síntomas ninguno de ellos.



Por otro lado, el RCD Espanyol ya tiene rival para su primer partido de preparación en Marbella, la UD Las Palmas, en un encuentro que tendrá lugar el 21 de julio a las 19.00 horas en el Marbella Football Center. Previamente habrán jugado contra el Nàstic de Tarragona el 17 de julio.