Festival Internacional de Cortometrajes de Los Ángeles selecciona "The Caddy"

El actor estadounidense Ron Perlman. EFE / Carlos Díaz./Archivo

Madrid, 5 jul (EFE).- El cortometraje "The Caddy", dirigido por el mexicano Gabriel Beristain y protagonizado por el estadounidense Ron Perlman y el español Manu Vega, ha sido seleccionado por el Festival Internacional de Cortometrajes de Los Ángeles en su sección de "Crime".

Tras ser rodado el otoño pasado en Los Ángeles (California), "The Caddy" comienza su andadura por los festivales con esta selección para participar en el Festival Internacional de Cortometrajes de Los Ángeles (Estados Unidos), el más destacado de Hollywood y uno de los más importantes del mundo en su categoría.

"The Caddy", producción española, está dirigida por el director de fotografía mexicano Gabriel Beristáin, habitual del universo Marvel, y protagonizado por el actor estadounidense Ron Perlman ("El nombre de la Rosa", "Blade II" o "Hellboy") y el español Manu Vega ("Lobo Feroz", "Cupido" o "Secretos de Estado").

Un corto que se convertirá en largometraje con el mismo reparto y cuyo rodaje se podría llevar a cabo en Andalucía (España), según una portavoz de los productores.

El estreno mundial de "The Caddy" tendrá lugar dentro de la sección oficial del festival el próximo 5 de julio.

El certamen, que este año se celebra online y cuya selección se divide en categorías por género, ofrecerá la posibilidad de disfrutar la película en streaming bajo demanda dentro del programa "Crime", que reúne los thrillers más destacados de la temporada en todo el mundo.

Con guion de Carroll Brown y basado en una idea original del propio Beristain, "The Caddy" explora en tono de comedia negra la mente y acciones de los hombres cuando se encuentran ante situaciones límite.

Y es Ron Perlman quien se mete en la piel de Jerry, un empresario norteamericano secuestrado en un campo de golf. Por su parte, Manu Vega da vida a Enrique, un joven diplomático que tras perder su fortuna por un giro inesperado en su vida, termina ejerciendo de caddy en un campo de golf y planeando el errático secuestro del empresario americano.

El reparto lo completan Fernando Noriega, Antonio Mauri y Allison Dumbar. Asimismo, al frente de la fotografía está la española afincada en Hollywood Raquel Gallego, y Jonathan Levi como director de producción.

Este festival celebrará este año su 25ª edición y forma parte del circuito seleccionado por las Academias de cine americana, británica y canadiense, que acreditan la cinta para su acceso a la carrera por los Oscar, los BAFTA y los ACCT respectivamente.

A lo largo de su trayectoria, el festival se ha constituido como la mejor rampa de lanzamiento para cortometrajistas de todo el mundo. Así, 60 directores seleccionados por el festival fueron nominados a los Premios de la Academia y 16 de ellos obtuvieron el Oscar.