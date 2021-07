Esuatini.-La hija del rey de Esuatini y ministra de Información niega haber abandonado el país en medio de las protestas

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



La ministra de Información y Tecnología de Esuatini e hija del rey Mswati III, Sikhanyiso Dlamini, ha negado este lunes haber abandonado el país, insistiendo en la idea de que se padre permanecerá en la nación africana a pesar de la ola de protestas y de los rumores de huida.



Dlamini ha asegurado en una entrevista con la BBC que Esuatini es "un reino de paz que cree en el diálogo pacífico", por lo que "en ningún momento se vulnerarán los derechos de nuestro pueblo para impedir peticiones pacíficas", ha reseñado.



Una imagen del país que contrasta con las protestas antimonárquicas que llevan sacudiendo el país desde hace días y han dejado ya más de 40 muertos, según organizaciones civiles.



En referencia a las primeras informaciones que apuntaban a que el rey había abandonado el país tras los primeros disturbios, Dlamini ha insistido en que "un rey es un rey por su pueblo, y no sería rey si dejara atrás a su país por cualquier motivo".



A pesar de que en los últimos días los enfrentamientos han disminuido, el primer ministro en funciones, Themba Masuku, ha indicado este unes que "las amenazas a la seguridad siguen siendo altas", recoge 'Times of Swaziland', para resaltar que el objetivo del Gobierno es "mantener la paz y la estabilidad para el crecimiento económico y la prosperidad".



Las protestas arrancaron el 20 de junio, cuando cientos de personas salieron a las calles para pedir que el primer ministro sea elegido democráticamente y no nombrado directamente por el rey y reclamar a Mswati III --que rige el país como una monarquía absoluta-- que ceda parte de sus competencias.



Las movilizaciones derivaron en disturbios el 28 de junio después de que el primer ministro en funciones del país, Themba Masuku, suspendiera el proceso de entrega de peticiones al Palacio Real. Durante dichas protestas se incendiaron varios comercios en Matsapha, supuestamente propiedad del monarca.



Esuatini, un país de cerca de 1,3 millones de habitantes conocido como Suazilandia hasta 2018, ha estado regido como una monarquía absoluta por Mswati III desde 1986. El monarca controla el Parlamento y nombra a los ministros, lo que ha generado críticas por su monopolio del poder.