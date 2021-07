"Estoy bastante mejor de lo que esperaba", dice Mas tras su caída en el Tour

Un día después de caerse al inicio de la segunda etapa alpina, el ciclista español Enric Mas, sexto en la clasificación general del Tour de Francia, aseguró "estar mejor de lo que me esperaba" y dispuesto a luchar por acabar en el podio de París.

"Me he levantado bastante mejor de lo que me esperaba y con el día de descanso espero que las heridas y los golpes vayan a mejor y no me limiten en las próximas etapas", declaró en conferencia de prensa el ciclista mallorquín, en la jornada de reposo en Tignes después de la primera semana de carrera.

"Ha sido una semana salvaje, entre caídas, tensión y el frío y la lluvia de los dos últimos días, pero las sensaciones han sido buenas pese a la caída de ayer", aseguró el líder del equipo Movistar, sexto en la general a 5:47 del líder, el esloveno Tadej Pogacar.

Mas admitió que "es casi impensable" que Pogacar pierda este Tour tras las exhibiciones que dio en la contrarreloj del miércoles pasado y en las dos etapas alpinas, pero recordó que "en una gran vuelta de tres semanas, cualquier corredor puede tener un día malo y perder muchos minutos... aunque no quiero decir con ello que le vaya a pasar a él".

El ciclista español admitió que su lucha está por acabar en el podio de París. "Llevamos nueve etapas, quedan muchas por delante y estamos varios corredores en apenas un minuto, por lo que creo que para el espectador será una lucha bonita".

Una de las etapas decisivas, antes de la llegada de los Pirineos y la contrarreloj de la última semana, será la del miércoles, en la que se subirá dos veces el Mont Ventoux: "En el primer ascenso, pese a que el inicio del puerto es más suave, algún equipo tratará de meter un ritmo para eliminar rivales y en el segundo paso será un ejercicio de supervivencia", aventuró Mas.

mcd/pm