Estados Unidos.- Los países de la Iniciativa de Estocolmo confían en que las conversaciones con Irán culminen con éxito

05-07-2021 (I-D) El ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi; el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas; la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya; la ministra de Exteriores de Suecia, Ann Linde; y el ministro de Exteriores de Kazajistán, Tileuberdi Mukhtar, posan a su llegada a la reunión ministerial de la Iniciativa de Estocolmo para el Desarme Nuclear, a 5 de julio de 2021, en el Palacio de Viana, Madrid, (España). La Iniciativa de Estocolmo, que vio la luz en 2019, nace para reforzar el Tratado de No Proliferación (TNP) de 1968 y dinamizar el desarme nuclear. Entre las medidas figuran el fomento de nuevas reducciones de los arsenales nucleares, o el avance hacia la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, entre otros. Esta iniciativa está formada por Alemania, Argentina, Canadá, España, Etiopía, Finlandia, Indonesia, Japón, Jordania, Kazajistán, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Corea del Sur, Suecia y Suiza. POLITICA Alejandro Martínez Vélez - Europa Press



Los 16 miembros se comprometen a seguir fortaleciendo el TNP y lograr un mundo sin armas nucleares



MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



Los países que integran la Iniciativa de Estocolmo sobre Desarme Nuclear, entre los que figura España, confían en que las conversaciones con Irán sobre el acuerdo nuclear de 2015, del que se salió Estados Unidos, lleguen "a buen puerto" por el bien de la seguridad regional y mundial.



"Esperamos que las negociaciones en curso con Irán lleguen a buen puerto", ha señalado la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, en la rueda de prensa al término de la cuarta reunión ministerial de esta iniciativa surgida en 2019 para fortalecer el Tratado de No Proliferación (TNP), promover el desarme nuclear y lograr un mundo libre de armas nucleares.



"La única manera de tratar esta cuestión es a través de la negociación", ha incidido, confiando en el retorno de Estados Unidos al acuerdo y subrayando que esto "contribuiría no solo a una mayor estabilidad de Oriente Próximo sino también una mayor seguridad de todos nosotros". Además, ha expresado su apoyo a los esfuerzos que está haciendo el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, y su equipo para lograrlo.



Por su parte, el ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, copresidente de la iniciativa y que ha participado en la reunión de este lunes, ha sostenido que las negociaciones que se están llevando a cabo en Viena pueden culminar con éxito.



"No es fácil avanzar pero lo hemos ido logrando poco a poco", ha destacado, expresando su convencimiento de que el acuerdo "será posible en las próximas semanas" pese a que el nuevo presidente electo de Irán, Ebrahim Raisi, ha dicho que revisará los resultados hasta la fecha, como cabía esperar.



Por otra parte, los ministros también han expresado su satisfacción por la prórroga en febrero del Nuevo START y la reanudación prevista del diálogo sobre estabilidad estratégica entre Estados Unidos y Rusia, un diálogo en el que la ministra española ha dicho que confían que pueda entrar también China.



A este respecto, la ministra de Exteriores sueca, Ann Linde, ha celebrado que el presidente estadounidense, Joe Biden, y el ruso, Vladimir Putin, hayan dicho que "una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe librar".



La Iniciativa de Estocolmo está compuesta por un total de dieciséis países --Alemania, Argentina, Canadá, Corea del Sur, España, Finlandia, Indonesia, Japón, Jordania, Kazajistán, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Suecia y Suiza--, si bien en este encuentro solo han participado presencialmente cinco de ellos --los tres europeos, Jordania y Kazajistán--.



NUEVAS PRIORIDADES FIJADAS



La cita, según el comunicado final, ha permitido analizar el estado actual del régimen de desarme y no proliferación nuclear, además de revisar las prioridades para fortalecer el TNP y avanzar en sus metas y objetivos, incluidas nuevas reducciones de los arsenales nucleares.



En este sentido, los ministros han renovado su "llamamiento a todos los Estados poseedores de armas nucleares para que muestren liderazgo, aborden y reduzcan los riesgos nucleares y promuevan el desarme nuclear mediante la adopción de medidas significativas para cumplir los compromisos asumidos en virtud del TNP".



Asimismo, han abordado y debatido varios temas específicos relacionados con el TNP, incluido, entre otros, el apoyo al Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN), el inicio de las negociaciones del Tratado para el Cese de la Producción de Materiales Fisibles (FMCT) y la verificación del desarme nuclear; o la entrada en vigor del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares.



Por último, han adoptado una "hoja de ruta" de cara a los próximos meses con la vista puesta en reforzar el acercamiento y diálogo con otros estados partes del TNP, grupos e iniciativas en el campo del desarme nuclear; mantener contactos de alto nivel con los estados poseedores de armas nucleares; y hacer un nuevo esfuerzo para recabar las opiniones de los jóvenes y la sociedad civil.



Así las cosas, han decidido mantener un nuevo encuentro antes de la Conferencia de Revisión del TNP, que aunque estaba prevista para el próximo septiembre ha sido aplazada hasta principios de 2022, tal y como ha recordado González Laya, para continuar su esfuerzo común por un mundo libre de armas nucleares.



La conferencia, ha subrayado Linde, "será un momento crítico para revertir las tendencias negativas en desarme nuclear, llegar a nuevos compromisos y alcanzar consenso para nuevas medidas".



El encuentro de hoy en Madrid, ha defendido la ministra de Exteriores, pone de manifiesto el compromiso del Gobierno con el multilateralismo, con "impulsar el desarme nuclear" así como con "la paz y la seguridad".