Esta noche se demolerá el edificio siniestrado en Miami-Dade

Vista de los escombros del edificio Champlain Towers South después de su demolición en Surfside, Florida (EE.UU.), hoy 4 de julio de 2021. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 4 jul (EFE).- La demolición de lo queda del edificio Champlain Towers South, en Miami-Dade, parte del cual se vino abajo el 24 de junio con un resultado provisional de 24 muertos, tendrá lugar esta noche, a partir de las 22.00 horas locales (03.00 GMT del lunes).

Así lo informaron las autoridades del condado del sur de Florida en una rueda de prensa vespertina.

El ala que quedó en pie de Champlain Towers South, un edificio de 40 años de antigüedad y con 12 plantas, será derribada con un método llamado "Energetic Felling" por especialistas de dos compañías contratadas para ello.

Desde anoche se han ido colocando explosivos en pequeño orificios perforados en el hormigón armado del edificio en lugares estratégicos para acometer la demolición.

Según la alcaldesa de Miami Dade, Daniella Levine Cava, en cuanto sea seguro, después de la demolición, se reanudará la búsqueda de víctimas del derrumbe, que se suspendió este sábado para preparar el lugar para la demolición.

A día de hoy hay 121 personas del edificio que no han sido localizadas después del derrumbe.

La demolición se ha hecho necesaria para evitar que la estructura aún en pie, que está inestable, sea derribada de manera descontrolada por las lluvias y vientos asociados a la tormenta tropical Elsa, que tras pasar por Cuba se espera que llegue a los Cayos de Florida el lunes y después se dirija a la costa oeste del estado.

Según Daniella Levine Cava, una vez que sea demolido el edificio los rescatistas podrán acceder a zonas del garaje donde hasta ahora no se podía por miedo a otro derrumbe.

En la zona del edificio se ha habilitado un refugio para quienes estar allí durante la demolición.

Los que se queden en casa deberán cerrar ventanas y puertas y tapar todas las posibles entradas de aire y no podrán salir a la calles hasta pasadas unas horas.