España ultima su preparación sin Sarabia

El entrenador de la selección española de fútbol, Luis Enrique Martínez (d), controla el balón mientras dirige un entrenamiento del combinado nacional, este lunes, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Madrid. España se enfrenta el martes a Italia en las semifinales de la Eurocopa 2020. EFE/Rodrigo Jiménez

Las Rozas (Madrid), 5 jul (EFE).- La selección española completó este lunes su último entrenamiento antes de la semifinal de la Eurocopa 2020 contra Italia, en una sesión sin Pablo Sarabia, que se recupera de unas molestias musculares, y con Aymeric Laporte, listo para el duelo del próximo martes en el estadio Wembley de Londres.

El central no se ejercitó el pasado sábado, el domingo hubo jornada de recuperación y este lunes volvió al trabajo, según se pudo observar en los 15 minutos abiertos a los medios de comunicación del entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, antes de viajar esta tarde rumbo a Londres para las semifinales.

No se entrenó, en cambio, Sarabia. Es el único contratiempo en forma de lesión, por una leve contractura, que sufre el equipo con la mirada ya en Italia, pendiente de si el atacante del París Saint Germain, que apura sus opciones, puede estar disponible o no para la definitiva cita del martes si supera sus molestias musculares.

Después de ser sustituido al descanso del choque de los cuartos de final del pasado viernes ante Suiza por esas molestias y de que la resonancia magnética a la que fue sometido descartara una rotura muscular, Sarabia siguió este lunes al margen con su recuperación y, de momento, es seria duda para enfrentarse a Italia.

A la espera de su evolución, el resto de efectivos, 23, se ejercitaron con normalidad en los primeros quince minutos abiertos a la prensa, con la presencia de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, y están aptos para el partido; el sexto ya de la Eurocopa para el equipo dirigido por Luis Enrique Martínez, con dos empates y tres victorias, una en los penaltis.

Esta tarde, a las 17.00 horas, la expedición española partirá rumbo a Londres, donde aterrizará dos horas después (18.00 hora local, 19.00 hora española) y quedará concentrada para el encuentro del martes. A las 19.45 hora británica, Luis Enrique y Pedri González ofrecerán la rueda de prensa oficial previa al partido.