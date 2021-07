El presidente de Haití nombra un nuevo primer ministro

El presidente haitiano, Jovenel Moise. EFE/ JEAN MARC HERVE ABELARD/Archivo

Puerto Príncipe, 5 jul (EFE).- El presidente de Haití, Jovenel Moise, nombró este lunes a Ariel Henry como nuevo primer ministro con la tarea de formar un Gobierno de consenso que integre a diferentes sectores de la vida política del país.

El nuevo jefe de Gobierno, el quinto nombrado por Moise, deberá enfrentar la grave crisis de seguridad que atraviesa el país y apoyar la organización del referéndum constitucional y las elecciones presidenciales y legislativas, previstas para el próximo 26 de septiembre.

"He nombrado al ciudadano Ariel Henry para el cargo de primer ministro. Tendrá que formar un Gobierno abierto que incluya las fuerzas vivas de la nación, resolver el flagrante problema de la inseguridad y apoyar al Comité Electoral Provisional en la realización de las elecciones generales y el referéndum", dijo Moise en un mensaje en Twitter.

Henry, neurocirujano de profesión, fue ministro de Interior y de Trabajo durante el mandato del presidente Michel Martelly (2011-2016) y previamente ocupó altos cargos en la cartera de Salud Pública.

Sustituye en el cargo a Claude Joseph, quien ocupó la jefatura de Gobierno de forma interina desde el pasado abril y quien, además, ocupaba el puesto de canciller.

El nombramiento del nuevo primer ministro es el resultado de conversaciones de Moise con otros partidos aliados y de la oposición moderada para formar un Gobierno de consenso, de cara a los últimos meses de su mandato, que concluye el 7 de febrero de 2022.

Varios partidos de oposición, en su mayoría de izquierdas, no se han sumado a estas conversaciones puesto que no reconocen la legitimidad de Moise, al considerar que su mandato concluyó en febrero de 2021.

Las autoridades electorales han convocado para el próximo 26 de septiembre elecciones presidenciales y legislativas, y además un referéndum para votar una nueva Constitución, cuya adopción es impulsada por Moise.

Haití atraviesa una fuerte crisis política desde mediados de 2018 y vivió su momento más grave el pasado 7 de febrero, fecha en la que Moise denunció que la oposición, con el apoyo de jueces, tramaban un golpe de Estado.

De forma paralela, Haití atraviesa una honda crisis de seguridad, que se ha agravado en especial desde comienzos de junio por luchas territoriales entre las bandas armadas que se disputan el control de los barrios más pobres de Puerto Príncipe.