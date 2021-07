El campeón Infinity sigue dominante en la Liga latina de League of Legends

Fotografía cortesía de Riot Games, del equipo Infinity campeón de la Liga Latinoamérica de League of Legends posando en Ciudad de México (México). EFE/Riot Games

México, 4 jun (EFE).- El campeón Infinity siguió dominante en el torneo Clausura 2021 de la Liga Latinoamérica de League of Legends al cerrar este domingo la tercera semana de la competencia como el líder invicto de la clasificación.

El equipo fundado en Costa Rica mejoró su récord a seis victorias sin derrotas para colocarse en el primer lugar de la tabla con seis puntos, uno por encima de su más cercano perseguidor, Rainbow7.

Este domingo, Infinity pasó por encima de un All Knights, que con dos suplentes, no pudo imponerse al monarca en ninguna de las tres fases del juego.

All Knights, que se mostró descoordinado, sólo tiró una torre a sus rivales, mientras que vio caer 10 de sus 11 torretas, lo que mostró la disparidad de la partida.

Rainbow7 amarró el segundo lugar de la clasificación con cinco puntos al vencer a Furious Gaming, un conjunto que aguantó la presión de sus rivales sólo en el primer tercio de la partida.

El arcoíris se alejó de sus rivales en el juego medio cuando un asesinato triple del argentino Eneas 'Enga' Protti comandó una pelea por equipos que le permitió a Rainbow7 hacerse de un barón y empezar a presionar las tres líneas del mapa, sin ver la respuesta de la calavera.

Isurus remontó una partida que Estral dominó en el juego temprano y medio, gracias a una buena actuación del mexicano Ali 'Seiya' Bracamontes, quien encabezó un exterminó con un triple asesinato que le dio a su equipo un barón.

El tiburón aprovechó las mejoras del barón para ir por un alma de dragón de los océanos, objetivo que les permitió crecer en las peleas en conjunto para presionar el carril central y terminar la partida.

XTEN selló el triunfo ante Kaos Latin Gamers (KLG) en el juego medio, de la mano del dominicano Juan 'Dimitry' Hernández, quien terminó con 10 bajas y el mismo número de asistencias.

Dimitry participó en jugadas clave que le dieron a su equipo la victoria. Al minuto 22 despachó un doble asesinato que permitió presionar los tres carriles y al 30 comandó la última pelea por equipos que finalizó la partida.

- Clasificación tras la tercera semana. Equipo Puntos Infinity 6 Rainbow7 5 Furious Gaming 4 Isurus 4 XTEN 2 All Knights 1 Estral 1 KLG 1.