Djokovic y Barty cumplen pero Garín, Bautista y Badosa se despiden de Wimbledon

Los números 1 del mundo, Novak Djokovic y Ashleigh Barty, accedieron cómodamente a los cuartos de final de Wimbledon este lunes a costa del chileno Cristian Garín (número 20 del mundo) y de Barbora Krejcikova (N.17), ronda que no pisarán los españoles Roberto Bautista (N.10) ni Paula Badosa (N.33).

El serbio no encontró demasiada resistencia por parte de Garín), al que derrotó 6-2, 6-4, 6-2 para pasar a cuartos del Grand Slam londinense.

"Estoy muy feliz", declaró Djokovic antes de marcharse de la pista central. "Me gustaría que esta cancha se convierta en mi casa porque es la cancha más sagrada. Siempre tengo la piel de gallina aquí".

El número 1 del mundo selló así a sus 34 años su undécima presencia en cuartos de final de Wimbledon y su 50ª en torneos de Grand Slam.

Djokovic solo ha perdido un set hasta llegar a cuartos, en la primera ronda contra el británico Jack Draper (N.253, invitado).

"Mi nivel de confianza es muy alto. Ganar Roland Garros me ha dado alas. Todavía me falta un poco para adaptar mi juego de la tierra batida a pasto, pero cuanto más avanza el torneo más cómodo me siento", avisó.

'Nole' aspira a un sexto entorchado en Wimbledon, lo que le permitiría igualar con 20 títulos de Grand Slam el récord que ostentan conjuntamente Roger Federer (aún en liza en octavos) y Rafael Nadal (ausente).

Antes del triunfo de Djokovic también había ganado su partido el italiano Matteo Berrettini (N.9), por 6-4, 6-3, 6-1 contra el bielorruso Ilya Ivashka (N.79).

Campeón en Queen's, Berrettini, de 25 años, se clasificó por primera vez entre los ocho mejores de Wimbledon y tratará de igualar su mejor resultado en Grand Slam: las semifinales del US Open en 2019.

Por contra, Roberto Bautista no puedo continuar con su camino en el pasto de Londres, al ceder sin conceder un solo set contra el canadiense Denis Shapovalov (N.12).

El tenista de 22 años le venció por 6-1, 6-3, 7-5 y se enfrentará al ruso Karen Khachanov (N.29) por un puesto en semifinales.

En el cuadro femenino, la australiana Barty se impuso a Krejcikova por 7-5, 6-3 y alcanzó así por vez primera los cuartos en Wimbledon.

La tenista de 25 años se medirá con su compatriota Ajla Tomljanovic (75ª) o con la británica Emma Raducanu (338ª) por un puesto en semifinales.

Barty había perdido en octavos de Wimbledon en 2019 unas semanas después de su título en Roland Garros.

La española Badosa no pudo emularla y salió derrotada de su enfrentamiento contra la checa Karolína Muchova (N.22) en sets corridos 7-6 (8/6), 6-4.

Pese a su eliminación, no fue un mal torneo para Badosa, flamante cuartofinalista en Roland Garros y que alcanzó este año por primera vez los octavos de Wimbledon.

La número 4 del mundo y segunda favorita en Wimbledon, la bielorrusa Aryna Sabalenka, fue otra de las que accedió a cuartos al superar en tres sets a la kazaja Elena Rybakina (N.20).

Aunque ganó la primera manga por 6-3, Rybakina se rehízo e igualó el partido llevándose la segunda por 4-6. Finalmente Sabalenka hizo valer su condición de favorita para llevarse la contienda con otro 6-3 en el tercer y definitivo set.

"Por supuesto que estoy muy feliz. Pero este no es mi objetivo último. Ahora estoy contenta. Pero mañana será otro partido", comentó la tenista de 23 años con ambición.

En cuartos de final chocará contra la tunecina Ons Jabeur, 24ª del mundo, quien eliminó por sorpresa a la polaca Iga Swiatek (N.9) en tres mangas: 7-5, 1-6, 6-1.

-- Torneo de Wimbledon

- Individual masculino - Octavos:

Novak Djokovic (SRB/N.1) derrotó a Cristian Garín (CHI/N.17) 6-2, 6-4, 6-2

Márton Fucsovics (HUN) a Andrey Rublev (RUS/N.5) 6-3, 4-6, 4-6, 6-0, 6-3

Karen Khachanov (RUS/N.25) a Sebastian Korda (USA) 3-6, 6-4, 6-3, 5-7, 10-8

Denis Shapovalov (CAN/N.10) a Roberto Bautista (ESP/N.8) 6-1, 6-3, 7-5

Matteo Berrettini (ITA/N.7) a Ilya Ivashka (BLR) 6-4, 6-3, 6-1

Individual femenino - Octavos:

Ashleigh Barty (AUS/N.1) derrotó a Barbora Krejcikova (CZE/N.14) 7-5, 6-3

Karolína Muchova (CZE/N.19) a Paula Badosa (ESP/N.30) 7-6 (8/6), 6-4

Karolína Pliskova (CZE/N.8) a Liudmila Samsonova (RUS) 6-2, 6-3

Viktorija Golubic (SUI) a Madison Keys (USA/N.23) 7-6 (7/3), 6-3

Ons Jabeur (TUN/N.21) a Iga Swiatek (POL/N.7) 5-7, 6-1, 6-1

Aryna Sabalenka (BLR/N.2) a Elena Rybakina (KAZ/N.18) 6-3, 4-6, 6-3

