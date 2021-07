De Tassotti a la Roma, las cuentas pendientes de Luis Enrique con Italia

Antes del 'tiqui-taca' y los títulos la Roja sucumbió durante muchos años en cuartos. Y una de sus imágenes icónicas fue el codazo de Mauro Tassotti a Luis Enrique en 1994. Ahora el seleccionador español, que además pasó sin éxito por la Roma, puede saldar su cuenta con Italia.

En los cuartos del Mundial de Estados Unidos, en Boston un 9 de julio de 1994, la sangre y las lágrimas de Luis Enrique ilustraron a la perfección la impotencia y el sentimiento de inferioridad de una España que por entonces miraba con complejos a las grandes selecciones.

- Sangre y lágrimas -

Roberto Baggio había marcado el 2-1 y España buscaba el empate en el tiempo de prolongación. Luis Enrique esperaba un centro en el área y Tassotti le propinó un codazo en la nariz que el árbitro no vio.

"Me equivoqué y me arrepentí. Nunca lo he negado. Nunca me he escondido de mi responsabilidad. Lo siento, me disculpo otra vez", señaló en octubre a El País Tassotti, actual entrenador ayudante de Andriy Shevchenko en la selección ucraniana tras 37 años en el Milan.

El defensa italiano fue suspendido ocho partidos por la FIFA y no pudo disputar las semifinales y la final de aquel Mundial, que se llevó Brasil en los penales.

"Me equivoqué y el destino me lo hizo pagar", añadió Tassotti, miembro del gran Milan de Arrigo Sacchi.

La Roja rompió su maldición en la Eurocopa de 2008, precisamente ante Italia, a la que apeó en cuartos para terminar levantando el torneo continental.

Luego encadenó el primer Mundial de su palmarés, en Sudáfrica-2010, y otra Eurocopa, en 2012, derrotando 4-0 en la final de nuevo a Italia, en lo que fue la obra maestra de su época dorada.

En aquella temporada 2011-2012 Luis Enrique había tenido en la Roma su primera experiencia en la élite tras tres años dirigiendo al Barcelona B.

Y Tassotti, toda una vida en el Milan, ejercía de ayudante de Carlo Ancelotti al frente del primer equipo.

Ambos coincidieron en el Olímpico de Roma y el español decidió cerrar el lejano capítulo de Boston acercándose al banquillo a saludar al italiano.

"Yo pensaba pedirle disculpas personalmente y así lo había dicho el día anterior en una entrevista, pero no quise ir a su banquillo porque no quería provocar una situación complicada", relató Tassotti sobre el encuentro.

- Sin éxito en la Roma -

La arriesgada apuesta de la Roma por un técnico que entonces tenía 40 años, falto de experiencia, no terminó de funcionar. El equipo fue séptimo en la Serie A y el club decidió romper al final del curso el contrato de dos años que tenía.

"No lo hizo muy bien, aunque es cierto que no tenía un equipo para ganar", dijo años más tarde la leyenda del club Francesco Totti, cuya relación con el español no comenzó bien debido a algunas suplencias pero que se terminó corrigiendo.

Tras la Roma, Luis Enrique pasó una temporada en el Celta y regresó al Barcelona, esta vez al primer equipo. En tres temporadas dejó una gran huella, logrando la Champions de 2015 con una delantera de leyenda formada por Lionel Messi, Neymar y Luis Suárez.

Al frente de España tras el Mundial de Rusia 2018, Italia vuelve a presentarse en su camino. Tras sus decepciones como jugador y entrenador, el martes en Wembley espera como seleccionador cambiar su destino.

