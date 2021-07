De Guindos aboga por una retirada "gradual" de estímulos y fusiones bancarias europeas

EFE/EPA/MÁRIO CRUZ

Madrid, 5 jul (EFE).- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, aboga por una retirada "gradual" de los estímulos para no poner en peligro la recuperación económica tras la crisis del coronavirus y considera que sería "muy deseable" que hubiera fusiones bancarias europeas.

Las medidas extraordinarias adoptadas por las autoridades han servido para ayudar a la economía y las quiebras de empresas han sido limitadas, igual que el impacto sobre el desempleo, ha destacado durante su participación en un encuentro bancario organizado por IESE y EY.

Además, De Guindos ha subrayado que los bancos, en esta ocasión, han ayudado a contener el impacto económico de la pandemia en lugar de agudizar los problemas y, según sus palabras, han capeado bastante bien la situación.

Sin embargo, ha insistido, las entidades siguen teniendo el reto de mejorar su rentabilidad, que sigue estado "claramente" por debajo del coste de capital, por lo que considera "fundamental" abordar deficiencias estructurales que existían antes de la pandemia.

De Guindos ha recordado el exceso de capacidad del sector en Europa y la presión sobre los ingresos por la competencia entre entidades y la entrada de nuevos jugadores.

Por eso, una vez más, su receta pasa por las fusiones como una forma de abordar los problemas, ya que ayuda a generar economías de escala y sinergias, y aunque reconoce que los procesos de consolidación resultan más fácil dentro de un mismo país, anima a que haya operaciones transfronterizas.

"Sería muy deseable que las hubiera", ha añadido, pues sería una muestra de que existe un mercado bancario en Europa, donde ya hay un supervisor único, aunque sigue sin haber un fondo de garantía común.

Esto es un obstáculo, pero también lo es la divergencia entre países en cuestiones como la regulación de las insolvencias o el tratamiento de las garantías de los préstamos, es decir, qué ocurre en caso de un impago, ha señalado.

Para De Guindos, es "muy natural" que la primera oleada de fusiones sea nacional, pero considera que hasta que no exista una operación de fusión trasnacional lo que se está poniendo de manifiesto son las dificultades para la integración en la zona euro.

RIESGO DE ALTIBAJOS EN LA RECUPERACIÓN

El vicepresidente del BCE ha recordado la mejora reciente de las previsiones de la institución sobre la economía del euro, gracias a la aceleración del ritmo de vacunación de la población.

Sin embargo, ha puntualizado que la recuperación económica podría tener "altibajos", por ejemplo si la situación de la pandemia se complicara con la extensión de nuevas variantes del coronavirus o con una retirada temprana de las medidas extraordinarias, lo que podría acabar afectando a los bancos.

Las provisiones dotadas hasta el momento podrían resultar insuficientes, los préstamos impagados aumentarían e incluso podría darse una restricción del flujo de crédito, de ahí que De Guindos insista en que la retirada de los estímulos debe ser "gradual, prudente y acompasada" para no frenar la recuperación.

"Es más importante que nos equivoquemos por prudentes que por llevar una retirada acelerada e inadecuada de las medidas frente a la pandemia", ha sentenciado.

En cualquier caso, por el momento, las previsiones son mejores que hace unos meses aunque, advierte De Guindos, esa mejora de la situación económica no bastará por sí sola para que el sector bancario sea rentable, por lo que anima a seguir haciendo uso de la tecnología para reducir costes.

Durante su intervención, el que fuera también ministro de Economía en el Gobierno de Mariano Rajoy ha hablado de la necesidad de hacer frente al cambio climático y de la aportación que puede hacer la banca y los bancos centrales en esta lucha.

El BCE, ha recordado, se propone aportar más información sobre los riesgos del cambio climático para la estabilidad financiera con la publicación de unas pruebas de resistencia específicas, los llamados test de estrés medioambientales.