Cultura.- Muere a los 78 años Raffaella Carrà, la artista italiana que revolucionó los 70

Muere a los 78 años Raffaella Carrà, la artista italiana que revolucionó los 70 . La actriz, cantante, bailarina y coreógrafa Raffaella Carrà ha muerto en su casa de Roma este lunes a los 78 años de edad tras una larga enfermedad, según ha revelado su compañero Sergio Iapino y recogen los medios de comunicación italianos.



"Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre", ha señalado en un comunicado.



La artista, que nació en Bolonia el 18 de junio de 1943, fue un icono de la música y la televisión tanto en Italia como en España, países en los que presentó diversos programas, la mayor parte en la cadena italiana RAI y en Televisión Española, pero también realizó especiales en países como Argentina, Chile, México y Perú.



Raffaella Maria Roberta Pelloni cumplió 78 años el pasado 19 de junio. La Carrà, como se le conoce en el mundo del espectáculo, nació el 18 de junio de 19. Con ocho años ya soñaba con ser coreógrafa. Se convirtió en una artista completa: cantante, actriz, bailarina y presentadora de televisión.



Durante décadas ha estado en la cumbre de las listas de éxitos no solo en Italia y España, sino también en América Latina. Desde el año 76 al 82 se dedicó a ir de concierto en concierto por toda la región. También conquistó la televisión y a partir de 2016 decidió llevar una vida tranquila retirada de los focos, aunque en 2018 sacó su último disco con canciones de Navidad.



En los años 80, sus provocaciones le valieron la censura del Vaticano por el baile de su tema 'Tuca, tuca' (1971) que le valió el apodo del 'ombligo de Italia'. Sus trasgresiones estilísticas también la consagraron como icono de la moda.



Su decisión de decirle 'no' a Frank Sinatra, con quien protagonizó la película 'El coronel Von Ryan', en Hollywood, en 1965, marcó un nuevo hito feminista. Con sus canciones, entró en el corazón y la conciencia de un mundo que clamaba derechos para las mujeres.



También ha sido una inspiración para los homosexuales. El tema 'Lucas', que lanzó en 1978, acabó convirtiéndose en un símbolo para todos los homosexuales que querían salir del armario y no se atrevían. En su actividad televisiva, también entrevistó a personajes de primera línea como la Madre Teresa de Calcuta o Rafael Alberti.



RAFFAELLA CARRÀ REVOLUCIONÓ ESPAÑA EN LOS 70



Los éxitos de la cantante, entre los que destacan temas como 'Hay que venir al sur'; 'Qué dolor'; 'Adiós amigo'; 'Felicità, tà'; 'Caliente, caliente'; 'Fiesta'; 'En el amor todo es empezar'; o 'Rumore', se han mantenido vigentes en España desde principios de la década de los años 70.



La primera aparición en TVE de Raffaella Roberta Pelloni, nombre real de la cantante, fue en 1975 dentro del programa 'Señoras y señores'. En esos momentos la artista ya era famosa en Italia, donde la RAI llegó a censurar la imagen de su ombligo al descubierto, según ha informado RTVE.



Más adelante llegó su primer espacio televisivo en España, fue en la segunda mitad de los años 70 con 'La hora de Raffaella', donde estaba acompañada del Ballet Zoom. A la artista le ofrecieron ser presentadora tras el "resonante éxito" conseguido en su debut en 'Señoras y señores'.



En 1981 la cantante italiana fue entrevistada por el presentador Miguel de los Santos en el programa 'Retrato vivo', en cuyo plató Raffaella Carrà interpretó varias canciones.



Ya en la década de los 90, la polifacética artista presentó simultáneamente dos programas en La 1 de TVE: 'Hola Raffaella' y 'A las 8 con Raffaella'.



Raffaella Carrà también fue protagonista de las campanadas del 1998, en la que dio entrada al nuevo año junto al presentador Ramón García. En esos momentos la artista era ya una estrella consagrada en España.



Tras catorce años de la publicación de su último disco, la artista italiana apareció en las televisiones españolas para presentar su nuevo álbum 'Replay'.



Raffaella Carrà se retiró del panorama televisivo español presentando en TVE la gala conmemorativa de los 60 años de la televisión pública para la que tantas veces había trabajado.



El año pasado las canciones de Raffaella Carrà volvieron a estar presentes en los cines españoles, ya que el pasado 2 de octubre se estrenó la película 'Explota Explota', una comedia musical ambientada en la España de los años 70 que cuenta con los éxitos de la artista italiana.